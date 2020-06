TRAJECTOIRE La Shifty School, première formation d’enseignement supérieur liée au skateboard, ouvre ses portes en septembre au sein de Sup de Com

La Shifty School tire son nom d'une figure de skate qui opère un changement de trajectoire mais permet de retomber sur ses roues. — Pixabay

La Shifty School, première formation d’enseignement supérieur liée au skateboard, ouvre en septembre à Bordeaux. Il s’agit d’une première en France.

Liée à Sup de Com, la formation propose un équivalent bac + 3 de responsable de communication centré sur l’univers du skate.

Inspiré du lycée skate de Malmö (Suède), le cursus prévoit des enseignements théoriques mais surtout 60 heures de « culture skate » par an animées par des professionnels du monde de la planche.

« On apprend mieux en parlant des choses qu’on aime. » Arnaud Dedieu aime le skateboard et dirigera dès le mois de septembre la première formation d’enseignement supérieur liée au skate de France. La Shifty School va ouvrir ses portes au sein de Sup de Com, à Bordeaux, et déjà les candidats se bousculent.

« Des filles surtout, se réjouit le quadra, directeur de création et professeur de marketing digital. Elles sont plus nombreuses et motivées. Ce sont des activistes qui veulent développer le skate féminin. » Des bacheliers aussi venus de Suisse ou de Belgique, mais également des jeunes en reconversion qui laissent tomber les études de menuiserie. Tous sont séduits par le projet, un brin tentant il faut le dire.

« Aujourd’hui, on sent que le skate est un atout »

A la Shifty School, si le tronc commun rejoint celui des classiquesthéories de la communication enseignées à Sup de Com, droit et marketing seront revus à la sauce skateboard. Idem pour les enseignements créatifs, tels que le Web Design. Viennent ensuite 60 heures de « culture skate » durant lesquelles les étudiants apprendront à construire, développer et lancer des projets sous la houlette d’intervenants issus du monde de la planche. Parmi eux, Léo Valls, skateboarder bordelais iconique, qui mange, prie, aime le skate et surtout maîtrise les codes du digital. L'influenceur est aussi le collaborateur d’Arnaud qui, via son agence Dedication, développe le skate-urbanisme dans la capitale girondine.

« Bordeaux est l’une des seules villes de France à s’ouvrir à ce concept. Ici, il y a une vraie politique du skate, comme à Malmö [Suède] ou Copenhague [Danemark]. Il me semblait donc tout à fait naturel d’ouvrir la Shifty School ici et de profiter de cette volonté locale qui met notre passion au centre de la ville », argumente Arnaud Dedieu. C’est aussi à Bordeaux que les marques Rave et Magenta dynamisent la culture skate. A Bordeaux, que la cohabitation des skateurs avec les autres usagers de l’espace public se fait plus douce. « On sent que la ville veut anticiper les aménagements et que les skateurs y ont leur place, avance Arnaud Dedieu. Au final, aujourd’hui, on sent que le skate est un atout, alors qu’à mon époque, j’avais tendance à cacher ma passion. »

« C’est avec leur passion qu’on va accrocher ces étudiants »

En 2020, skater, c’est faire un pas de côté. Et ce serait, dans la tête de beaucoup de recruteurs, faire preuve d’agilité, d'adaptabilité et de persévérance. C’est aussi être jeune et créatif, maîtriser la culture de la rue et le digital. « Ce n’est pas une vérité absolue, certains de nos candidats ont des profils de déconnectés, mais ces présupposés se vérifient, avance Arnaud Dedieu. La culture du skate s’est toujours transmise par la vidéo, le dessin ou les magazines et aujourd’hui les skateurs communiquent beaucoup sur les réseaux. L’imaginaire autour de ce sport est très fort. »

Inspirée du lycée skate de Malmö, où « les résultats aux examens sont excellents », la Shifty School utilisera donc la planche à roulettes comme passe-plats. « C’est avec leur passion qu’on va accrocher ces étudiants, annonce Arnaud Dedieu. Et peut-être qu’à la sortie ils travailleront dans un tout autre domaine. » En attendant, seuls 20 candidats commenceront leur cursus en septembre, pour obtenir au final un bachelor (bac + 3) de responsable de communication.