JUSTICE Le candidat écologiste demandait à la justice d’interdire « en urgence » à Nicolas Florian toute communication entretenant la confusion entre sa qualité de maire et celle de candidat

Pierre Hurmic et son avocat, le lundi 22 juin 2020, au tribunal judiciaire de Bordeaux. — Marion Pignot

Pierre Hurmic a assigné Nicolas Florian en justice pour « sollicitation de procurations ».

Une procédure en référé a été déposée ce week-end par le candidat écolo qui demande à son rival de cesser « toute communication entretenant la confusion entre sa qualité de maire et celle de candidat ».

Le juge des référés a examiné la requête, ce lundi après midi, et annoncé ce mardi qu'il se déclarait incompétent pour trancher dans cette affaire qui aura mis un peu de sel dans la campagne des municipales.

Beaucoup de bruit pour rien. Alors qu’à Bordeaux, le monde politique était suspendu à la décision du juge des référés dans l’affaire « Hurmic vs Florian », ce dernier a considéré, ce mardi, que c’était au tribunal administratif et non judiciaire de trancher.

Le candidat écologiste, Pierre Hurmic, a assigné au tribunal son rival, le maire sortant (LR) Nicolas Florian, à qui il reproche de solliciter des procurations d’électeurs dans des courriels adressés aux habitants ces dernières semaines. Via cette procédure, la tête de liste d’Europe-Ecologie-Les-Verts demandait donc à la justice d’interdire « sans délai » à Nicolas Florian « toute communication entretenant la confusion entre sa qualité de maire et celle de candidat ».

« Le résultat d’aujourd’hui nous incite à poursuivre sur cette voie »

L’audience s’est tenue ce lundi, à 16 heures, et la décision était attendue ce mardi. Le suspense aura été de courte durée puisqu’en début d’après-midi le juge des référés a fait savoir aux deux parties qu’il ne s’estimait pas compétent et que le contentieux électoral relevait de la justice administrative.

« Le juge judiciaire nous invite à saisir le juge administratif et ne nous déboute pas de notre demande, comme le demandait Nicolas Florian, a réagi le camp Hurmic. En décidant d’engager cette procédure, nous cherchions à dénoncer les agissements du maire sortant, que nous qualifions de peu éthiques. Nous voulions aussi lui signifier clairement notre vigilance juridique sur ses méthodes de communication. Le résultat d’aujourd’hui nous incite à poursuivre sur cette voie. »

Jusqu’au 28 juin, date du second tour des élections municipales, le candidat LR peut donc continuer à faire campagne et à collecter ses procurations via les mails dénoncés par Pierre Hurmic.