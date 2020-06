Comme partout en France, Bordeaux se déconfine. A chaque jour son pas en avant vers un retour à la normale. Et à ce petit jeu Nicolas Florian a décidé d’accélérer l’allure. Ce mercredi, le maire de la ville a annoncé une (longue) liste de nouvelles mesures pour les prochaines semaines.

Sur le terrain, Nicolas Florian souhaite pérenniser certaines choses. C’est le cas des 25km de pistes cyclables supplémentaires aménagées ces dernières semaines notamment celles sur les boulevards de la ville. Le développement des circuits courts devrait également se poursuivre.

Mais en attendant de savoir s’il sera réélu le 28 juin prochain au second tour des municipales, Nicolas Florian s’est surtout penché sur le dispositif « un été à Bordeaux » qu’il souhaite mettre en place. Un été particulièrement sportif car « le sport, c’est la santé » dixit le maire.

Tout d’abord, l’emblématique miroir d’eau va bien rouvrir dans quelques jours (le 22 juin) comme la plage de Bordeaux-Lac (baignade surveillée de 12h à 20h). Si presque tous les équipements sportifs de la ville ont retrouvé vie cette semaine, le maire espère pouvoir rouvrir également les skate-parks, city stades et aires de renforcement musculaire. Des clubs de sport auraient déjà de leur côté fait part de leur envie de poursuivre leurs activités pendant l’été alors que le quai des Sports accueillera du public du 25 juillet au 23 août. Au niveau culturel, les musées seront gratuits tout l’été.

Pour favoriser le retour à la normale sur le plan social, Nicolas Florian souhaite instaurer des pique-niques de quartiers. Le développement du wifi public va continuer avec l’installation de nouvelles bornes notamment dans le quartier du Grand Parc. Enfin, une mesure plus symbolique pourrait être prise d’ici la fin de la semaine prochaine par le maire, c’est la fin du port obligatoire du masque rue Sainte-Catherine et porte Dijeaux.

Comme partout en France, un dispositif spécial pour les enfants va voir le jour. Il faut dire que la situation actuelle est assez compliquée car l’accueil parascolaire de la ville est très loin de fonctionner à plein régime. « Je dois reconnaître qu’on a des difficultés à ce niveau-là en raison du manque de personnel et surtout des mesures sanitaires strictes. » Sur les 17.000 enfants scolarisés à Bordeaux, 50 % sont accueillis par les écoles mais pour le reste, seulement 1.500 sont pris en charge par ce dispositif.

En collaboration avec le rectorat, des écoles vont rester ouvertes cet été pour s’occuper notamment des décrocheurs. Il y aura aussi des colonies apprenantes qui pourront accueillir environ 300 enfants de 6 à 15 ans alors que les centres de loisirs seront ouverts tout l’été.

Une crise à 15 millions d’euros pour Bordeaux

En introduction de sa conférence de presse, ce mercredi, le maire de Bordeaux Nicolas Florian est revenu sur le coût de la crise sanitaire actuelle : « Déjà, on a dépensé 2.6 millions d’aides directes pendant cette crise après on chiffre à 9 millions d’euros la perte de recettes pour la ville depuis le début de l’épidémie et ce chiffre pourrait monter à 12 millions selon nos prévisions d’ici la fin de l’année 2020. » Le Covid-19 pourrait donc coûter 15 millions d’euros à la ville.

Il précise dans la foulée que malgré cette situation, il n’y aura pas d’augmentation d’impôt et qu’il compte s’appuyer sur l’épargne cumulée ces dernières années par la mairie de pour boucher le trou.