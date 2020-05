En Gironde, on ne manque pas d'activités. — J-P.Muller - L.Marin - M.Gile - J.Wild

Avec les restrictions de circulation en raison du Covid-19, 20 Minutes vous propose des bons plans près de chez vous.

Routes des vins, grottes, randonnée à cheval ou encore chasse aux trésors… Il y en a pour tout le monde dans les terres comme au bord de l’océan.

Attention à bien se renseigner sur les conditions sanitaires pour toutes ces activités.

On n’est jamais aussi bien que chez soi. Il va bien falloir se le dire (ou même s’en convaincre pour certains) dans les prochaines semaines avec les restrictions de déplacements qui risquent de se poursuivre avec l’épidémie de Covid-19 même avec les vacances d’été. Alors, en attendant de savoir s’il sera bientôt possible de se déplacer librement à plus de 100 kilomètres de chez soi, 20 Minutes vous propose ses bons plans pour s’évader pas loin de chez vous !

Les routes du vin de Bordeaux

Avec plus de 120.000 hectares de vignes dans le département, il n’existe pas une mais six routes à travers les différentes appellations viticoles en Gironde : la ville de Bordeaux, l’Entre-deux-Mers, le Médoc, les Graves et les Sauternes, l’ensemble Saint-Emilion, Pomerol et Fronsac et le dernier territoire, Blaye et Bourg. Les routes du vin représentent la carte des vins du vignoble bordelais. Chaque route propose de très nombreux châteaux, hôtels, chambres d’hôtes, restaurants ou encore musées. Tout cela s’accompagne souvent de dégustations avec par exemple des ateliers sur les accords mets et vins.

Canoë camping sur la Leyre

Ce fleuve tranquille et sauvage, qui s’étire sur près de 100 km, du sud du Parc naturel des Landes jusqu’au Bassin d’Arcachon, propose une balade en canoë ou en kayak unique dans la région. La Leyre peut se naviguer sur plusieurs jours selon les parcours. Il est possible de s’arrêter facilement en bivouac. Au milieu des libellules et des oiseaux, elle 11 communes riveraines (cinq Landaises, six Girondines) avec pas moins de 17 ponts et 26 accès pour embarquer et débarquer tranquillement au fil de l’eau.

Randonnée à cheval en famille dans le Médoc

Après la balade sur l’eau, il est temps de monter à cheval. Plusieurs centres équestres du Médoc offrent des promenades insolites à la plage, le long des vignes, en forêts ou dans les marais de l’estuaire, une sorte de petite Camargue. Le Ranch des Lamberts à Moulin en Médoc propose des randonnées itinérantes sur plusieurs jours en fonction des disponibilités de chacun et de son aisance à cheval avec bivouac, nuit en camping ou dans des exploitations.

Pour l'été 2020, la Nouvelle-Aquitaine pense « tourisme de circuit court » https://t.co/wfONaiL0hc — 20 Minutes (@20Minutes) April 27, 2020

Les grottes d’huîtres fossiles de l’Entre-deux-Mers

Sainte-Croix-du-Mont, petite commune au sud-est de Bordeaux surplombant la Garonne, abrite un site géologique unique en France : les grottes d’huîtres fossiles. Datées de 22 millions d’années par les géologues, les huîtres se sont accumulées au fond des mers au cours de l’ère tertiaire puis se sont trouvées en surplomb de la vallée après les mouvements tectoniques de la fin du tertiaire et le retrait des eaux. L’érosion a creusé, dans l’épaisseur du banc, des grottes utilisées encore aujourd’hui pour la conservation du vin blanc liquoreux (dégustation estivale). Depuis ce banc d’huîtres situé à proximité du château de Tastes, il y a aussi un magnifique panorama sur le Sauternais.

Sous l'église de #saintecroixdumont la colline est 1 banc d'huîtres fossiles ! pic.twitter.com/icbo8k2Mlt — Pascal Dubord (@pdubord) March 16, 2014

Une chasse aux trésors sur le Bassin d’Arcachon

Ce sera une occasion originale de découvrir ou de redécouvrir pour certains le Bassin d’Arcachon. Équipé de votre smartphone et de votre sac à dos, Terra Aventura propose des parties de Géocaching, plus communément appelé « chasse aux trésors ». Pour cela, il suffit de télécharger une application, de créer un profil, de choisir un parcours, de se laisser guider et bien sûr de répondre correctement aux énigmes afin que des coordonnées GPS apparaissent et vous indique le lieu de la cache ! Il y a trois parcours à disposition pour s’amuser à Arès, Gujan-Mestras et Biganos.