La plage de Lacanau (Gironde). — Mickaël Bosredon/20 Minutes

La préfète a confirmé qu’elle donnait son feu vert à la réouverture des plages en Gironde dès samedi matin, 6 h.

Il y aura de fortes restrictions, avec notamment le concept de plage dynamique à respecter, et une fermeture à 19 h.

La ville de Lacanau notamment, qui s’attend à un fort afflux de population, se mobilise depuis ce vendredi matin pour être prête dès samedi.

Marcher, courir, surfer, nager, pêcher, mais pas de regroupement, pas de bronzage ni de pique-nique. Les 150 plages du littoral girondin et du bassin d’Arcachon, vont bel et bien pouvoir rouvir, dès samedi matin 6 h, a confirmé la préfète de la Gironde qui a donné son feu vert aux maires qui en ont fait la demande (soit 18 sur 20 villes concernées). Mais il y aura des restrictions. Il faudra notamment respecter le code de la fameuse « plage dynamique. » Si les activités nautiques sont bien autorisées, les clubs de sport, type clubs de voile, ne sont, eux, pas encore autorisés à relancer leurs activités.

La ville de Lacanau, qui a fortement poussé pour obtenir cette réouverture, est dans les starting-blocks depuis ce vendredi matin, pour préparer au mieux l’accueil du public ce week-end. Avec le retour du beau temps, elle risque en effet de devoir faire face à un fort afflux de population samedi et dimanche.

« Les gens ont surtout envie d’aller se promener et que ça se passe bien »

Elle recrute pour cela des ambassadeurs bénévoles pour sensibiliser aux règles et enjeux de la plage dynamique. « Les ambassadeurs sillonneront la ville et la plage de 10 h à 18 h, pour faire de la sensibilisation et de la pédagogie, pour rappeler de respecter les gestes barrière, et de rester actif sur la plage : courez, nagez, marchez » insiste-t-on à la mairie. « Ce ne sont pas les forces de l’ordre, qui viendront en complément. Si ça tourne mal, les ambassadeurs n’interviendront pas, mais préviendront leur numéro d’astreinte. Mais il n’y a pas de raison que ça dégénère, les gens ont surtout envie d’aller se promener sur la plage et que ça se passe bien. »

#Déconfinement "Des opérations de contrôle en #mer sont prévues les deux long week-end à venir, pour s'assurer des bonnes pratiques sanitaires, mais aussi veiller au respect de la règle du déplacement de 100 km" prévient la préfecture de la #Gironde — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) May 15, 2020

Les plages ouvriront à 6 h et fermeront à 19 h. « Nous avons obtenu une ouverture à 6 h au lieu de 9 h, car nous avons réussi à convaincre qu’il y a beaucoup de personnes qui surfent avant d’aller travailler, selon les marées, les vagues. Nous avions aussi demandé une ouverture jusqu’à 21 h, car ces personnes aiment aussi aller surfer le soir, mais nous n’avons pas obtenu gain de cause car la préfecture a peur des apéros sauvages. Donc, à 19 h nous évacuerons la plage et nous remettrons les barrières. »

Jet-ski pour accompagner les surfeurs, et brigade équestre

Le matin, « un jet-ski accompagnera les surfeurs pour qu ils ne restent pas collés les uns aux autres ». Par ailleurs, une brigade équestre composée de deux chevaux a été créée par la municipalité, et sillonnera le front de mer.

#déconfinement Si tout se passe bien, la dune du #Pilat pourrait rouvrir dès le week-end du 22 mai. "Elle sera en tout cas ouverte pour la Pentecôte" assure la préfète de la #Gironde @laduneduPilat — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) May 15, 2020

Il y aura aussi des aménagements pour organiser les circulations. « Il y a aura des sens réservés à la remontée de la plage, d’autres à la descente. il pourra y avoir des sens montants et descendant sur le même escalier, mais il faudra alors garder des distances d’un mètre. » Tout sera installé ce vendredi après-midi et dans la soirée.

« On va gérer » assure la municipalité, qui implore toutefois le public de bien respecter les consignes. « Il faut que ça se passe bien, insiste-t-on à la mairie, car s’il y a un dysfonctionnement on prend le risque de voir les plages fermées à nouveau. »

Dispositif sonore à Arcachon

Lacanau n'est pas la seule ville à avoir pris des initiatives en vue de cette réouverture. La ville d'Arcachon met en place de son côté un « dipositif sonore qui rappellera régulièrement aux personnes présentes sur la plage le respect des gestes barrière » indique ce vendredi la sous-préfète d'Arcachon.

La préfète de la Gironde Fabienne Buccio précise de son côté que « nous partons pour deux semaines de test, jusqu'au 2 juin, puis nous ferons un point. Nous verrons aussi à quel stade en est l'épidémie, pour prendre éventuellement des mesures élargies, peut-être pour pouvoir se poser sur la plage. Mais nous n'en sommes pas encore là. »

Si vous êtes intéressé pour devenir un ambassadeur des plages à Lacanau, vous pouvez vous inscrire sur ambassadeurs@lacanau.fr ou au 07.76.19.45.08 (de 10h à 18h).