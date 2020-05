Une voie sera réservée aux vélos et aux transports en commun sur les boulevards à Bordeaux — Mickaël Bosredon/20 Minutes

La municipalité et Bordeaux Métropole affirment vouloir éviter une hausse trop forte de l’autosolisme au moment du déconfinement.

Pour cela ils misent sur le télétravail, et aménagent 50 km pour les vélos.

Plusieurs grands axes piétons du centre de Bordeaux seront aussi réorganisés.

Un aménagement de l’espace public, et une réouverture de plusieurs établissements. Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux ont présenté ce jeudi leur plan de retour d’activité, qui va entrer en vigueur à compter du 11 mai.

Sur les transports et les déplacements, « l’objectif est d’éviter l’autosolisme » (le fait de se déplacer seul en voiture) prévient le président de Bordeaux Métropole, Patrick Bobet. Or, la reprise dans les transports en commun ne se fera que progressivement. C’est pourquoi 50 km de voies dédiées au vélo ont été aménagés, notamment sur les boulevards avec l’élargissement de voies dédiées au vélo, pour créer des couloirs bus/vélos qui seront matérialisés en jaune.

« Ce sont des aménagements provisoires mais qui peuvent s’installer dans la durée » estime le maire de Bordeaux Nicolas Florian. Les deux élus misent beaucoup également sur le maintien du télétravail, qui sera développé dans leurs propres collectivités, et dans les entreprises. Thalès à Mérignac, qui pèse près de 3.000 emplois, devrait ainsi privilégier le télétravail jusqu’en septembre.

Toujours « pour éviter un afflux massif de voitures en centre-ville » le stationnement redeviendra payant à partir du 11 mai.

Port du masque rue Sainte-Catherine

Sur l’épineuse question du port du masque dans certains endroits de la ville, Nicolas Florian soutient qu’il sera obligatoire dans la rue Sainte-Catherine et la rue Porte-Dijeaux, à compter de lundi. Un arrêté sera pris dans ce sens. En début de semaine, la préfecture nous avait indiqué qu’il n’y aurait pas d’obligation. La rue Sainte-Catherine sera par ailleurs entièrement réaménagée, avec deux contre-allées sur les côtés pour organiser les files d’attente devant les boutiques, et une voie centrale réservée à la déambulation.

Marquage en cours rue Ste Catherine à #Bordeaux

Chacun prépare sa réouverture avec plus ou moins de difficulté #COVID19 #Deconfinement #commerces pic.twitter.com/UyNBbkuj89 — anne sophie rocuet (@asrocuet) May 7, 2020

« La vérité du jour n’est pas celle du lendemain, et nous devons faire preuve de souplesse » justifie le maire de Bordeaux pour expliquer certains flottements dans les décisions. Concernant les quais, il a finalement été arrêté qu’ils seraient rouverts dès le 11 mai, mais sans obligation du port du masque pour le moment.

« Je préconise l’adaptation à la situation, et les critères qui nous sont transmis montrent que nous sommes en situation de repli de la maladie dans le département. Il y a moins de circulation du virus qu’ailleurs. L’ouverture des quais en bord de Garonne me semble donc maintenant possible, tant que la situation est stabilisée. Les gens vont avoir besoin de sortir, et il y aura du marquage du sol avec trois couloirs qui seront dessinés : un pour les vélos, un pour les joggers et un pour les marcheurs. Et chacun devra respecter des distances d’un mètre. »

« Le vrai test sera le week-end du 16-17 mai »

Si Nicolas Florian reconnaît avoir constaté « une certaine forme de relâchement » ces derniers jours dans les rues de la ville, il assure que « les gens ne se mélangent pas. » Dans tous les cas, si la situation devenait ingérable sur les quais, « il y aura la possibilité de les fermer à nouveau, ou de rendre le port du masque obligatoire. » Le masque ne sera pas obligatoire non plus dans les parcs et jardins. « Mais je referai des points régulièrement sur l’évolution de l’attitude du public », prévient le maire de Bordeaux, qui considère que « le vrai test sera le week-end du 16-17 mai. »

Pour accompagner ces mesures, « nous avons prévu d’installer 75 distributeurs de gel hydroalcoolique un peu partout sur la ville ».

Une campagne en faveur du tourisme de proximité

Plusieurs services publics vont réouvrir, notamment les bibliothèques, « et nous espérons rouvrir la Cité du vin et le musée de la mer, tout comme la plupart des établissements culturels, à partir du 2 juin » lance Nicolas Florian.

Enfin, le maire de Bordeaux assure travailler « sur une campagne massive de communication en faveur du tourisme de proximité » et indique « qu' il y aura des animations durant l’été dans la ville. »