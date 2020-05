Dès le 11 mai, entre 60 et 70 % de l’offre de transport classique sera proposée par Keolis Bordeaux.

Le port du masque sera obligatoire dans les transports, et aussi aux stations.

D’importantes mesures de désinfection des rames sont aussi entreprises.

Les consignes de Bordeaux métropole pour le déconfinement dans les transports sont claires : de l’offre, de l’offre, de l’offre. « Il est évident, souligne le vice-président aux transports Christophe Duprat, que plus il y aura d’offre, moins les gens seront serrés dans le tramway et dans les bus. »

Port du masque, distanciation sociale, des mesures sont mises en place sur le réseau TBM à Bordeaux, en raison du Covid-19 - Mickaël Bosredon/20 Minutes

L’offre de transport du réseau TBM à compter du 11 mai montera ainsi entre 60 et 70 % de l’offre classique. Cela donnera une rame toutes les 7'30 sur les lignes A et B, et toutes les 5' sur les lignes C et D (10' sur les branches de ces lignes). L'offre passera au 25 mai entre 80 et 90 %. Et elle devrait atteindre quasiment 100 % au 14 juin. « La distanciation d’un mètre dans les transports, elle sera très compliquée, admet Christophe Duprat, mais nous allons proposer une offre capable de supporter 500.000 voyageurs par jour, quand nous ne devrions en avoir, au mieux, que 150.000, il devrait donc y avoir de la place » insiste l’élu.

Port du masque, croix au sol et un siège sur deux

Ce qui n’empêchera pas de nouvelles règles à respecter pour les usagers. « Non seulement le port du masque sera obligatoire dans les tramways, cela c’est une décision nationale, rappelle Christophe Duprat, mais nous avons décidé qu’il le sera aussi dans les stations de tramway, et les arrêts de bus. Il est évident qu’il vaut mieux déjà avoir mis son masque au moment de rentrer dans le tramway, sinon cela risque de générer de la bousculade, notamment dans des stations comme Stalingrad, Hôtel de Ville, Porte de Bourgogne. » Les contrevenants pourront être verbalisés, notamment par les forces de l’ordre qui effectueront des rondes dans les rames.

Dès lundi 11 mai les rames de #tramway du réseau @info_tbm de #Keolis #Bordeaux seront réaménagées : un siège sur deux sera utilisable, des distributeurs de gel hydroalcoolique seront installés et les consignes de distanciation seront rappelées. #transport #COVID19 pic.twitter.com/CR0VSzlwLl — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) May 6, 2020

A certaines stations des croix seront dessinées au sol, à une distance d’un mètre les unes des autres, pour respecter les mesures de distanciation sociale. Il sera également demandé de n’utiliser qu’un siège sur deux, sauf pour les personnes d’un même foyer, et de laisser les usagers descendre des rames avant de monter. Des distributeurs de gel hydroalcoolique connectés seront aussi proposés dans une dizaine de rames et une vingtaine de bus à partir de la mi-mai, et TBM envisage la vente de masques à certaines stations.

Désinfection par nébulisation

« Dans les transports publics, le déconfinement est plus compliqué que le confinement : réduire l’offre d’un réseau est plus facile que de le relancer, avec des dépôts qui ont été fermés et du matériel qui n’a pas roulé » souligne pour sa part le directeur de Keolis Bordeaux Eric Moinier. Mais l’objectif est de relancer la machine progressivement, au fur et à mesure que les salariés reprendront le travail dans leurs entreprises. Et de les rassurer.

On ne pourra utiliser qu'un siège sur deux dans les bus et les tramways - Mickaël Bosredon/20 Minutes

Pour cela, les mesures de désinfection déjà en vigueur vont se poursuivre, et même s’intensifier. La désinfection par nébulisation des véhicules continuera d’avoir lieu toutes les nuits, tout comme le nettoyage de la cabine conducteur à chaque relève, et des équipes nettoieront les barres de maintien régulièrement dans la journée.

Enfin, deux mesures financières ont été adoptées pour les voyageurs : l’abonnement TBM de mai ne sera pas prélevé, et il n’y aura pas cette année d’augmentation du prix des billets au 1er juillet, comme c’est le cas d’ordinaire.

Mickaël Bosredon