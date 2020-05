Covid-19 Il risque d'être compliqué de maintenir la navette aérienne entre Bordeaux et Paris, dans les mêmes conditions qu'avant l'épidémie

Avion de la compagnie Air France — Mickaël Bosredon/20 Minutes

Le président de la CCI de Bordeaux, actionnaire à 25 % de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, reconnaît que maintenir cette navette risque d’être « compliqué. »

Le ministre de l’Economie a en effet indiqué que des vols intérieurs devraient être supprimés quand l’avion ne se justifie pas.

Cela pourrait avoir des conséquences sur la rentabilité de l’aéroport de Bordeaux, et des suppressions de travaux et d’aménagements sont déjà envisagées.

La navette aérienne Bordeaux-Paris a-t-elle du plomb dans l’aile ? Depuis quelques jours et les déclarations du ministre de l’Economie Bruno Le Maire, qui conditionne l’aide de sept milliards d’euros à Air France, à des décisions en faveur de l'environnement, cela tangue sérieusement en tout cas pour cette liaison qui proposait encore, avant l' épidémie de coronavirus, une dizaine de trajets quotidiens entre l’aéroport de Mérignac, et Roissy et Orly d’autre part.

« Quand on peut faire le trajet par ailleurs en 2h30, l’avion ne se justifie pas » a martelé le ministre, citant en exemple la navette bordelaise, « sauf si vous rejoignez un hub dans le cadre d’un déplacement international. » Depuis Bordeaux, la liaison en TGV avec la capitale est de 2h04 depuis 2017 et le lancement de la LGV.

« Nous avions déjà évoqué ce sujet en début d’année avec l’Etat »

Interrogé ce mardi sur la question, le président de la CCI de Bordeaux (actionnaire à 25 % de l’aéroport de Mérignac) Patrick Seguin, a reconnu que maintenir cette navette risque d’être « compliqué. » « Nous avions déjà évoqué ce sujet en début d’année avec l’Etat, qui est l’actionnaire majoritaire de la société aéroportuaire, parce que la navette Bordeaux-Orly restait une exception en France, détaille le président de la chambre de commerce. Dans les autres villes où une liaison avec Paris en deux heures était possible, je pense à Lyon notamment, il n’y avait plus de navettes. Donc on se doutait bien que cela pourrait à un moment nous concerner aussi. Ce n’est pas encore fait, mais c’est vrai que ça prend son sens en terme environnemental, mais aussi de rentabilité, car il faut savoir qu’Air France perd de l’argent sur ces navettes. »

En revanche cela pourrait « impacter l’organisation et la rentabilité » de l’aéroport de Bordeaux, « d’autant plus que ce risque de suppression, s’accompagne d’un risque de chute très importante du low cost, voire de disparition de certaines sociétés. » Or, le low cost représente 50 % de l’activité de l’aéroport.

Vers des annulations de travaux et d'aménagements ?

« Alors que nous venions de lancer un plan d’investissement massif de 170 millions d’euros juste avant la crise, cela pourrait amener des décisions d’annulation de travaux et d’aménagement, révèle ainsi Patrick Seguin. J’en ai discuté lundi avec le maire de Bordeaux, nous maintiendrons le prolongement de la ligne A du tramway jusqu’à l’aéroport, pour fin 2021-début 2022, mais l’aéroport en lui-même va être très impacté, et des travaux prévus à longue échéance pourraient être revus. Il y aura un conseil de surveillance la semaine prochaine, on décidera la suite de ces projets. »

Le président de la CCI a aussi évoqué la reprise de l’activité de l’aéroport, aujourd’hui totalement à l’arrêt après la suppression de tous les vols commerciaux. Il prévient que malgré les annonces d’Air France qui prévoit un vol Bordeaux-Roissy dès le 11 mai, « rien n’est sûr pour le moment ».

« C’est une annonce d’Air France, mais c’est l’Etat qui décide s’il ouvre des vols ou pas. Pour le moment, nous restons donc dans la configuration où il n’y a pas de vol au départ de Bordeaux, hormis les vols sanitaires. La remise en service de l’aéroport sera assujettie aux décisions de l’Etat, qui donne l’autorisation à la Direction de l’aviation civile (DGAC) de relancer des vols commerciaux ou pas. Cela dit, bien sûr que nous espérons une relance rapide de l’activité, aussi pour les boutiques de l’aéroport qui sont fermées depuis longtemps. »

Ces boutiques seraient effectivement autorisées à rouvrir le 11 mai, mais, comme le relève Patrick Seguin, « s’il n’y a pas de client… »