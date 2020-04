Les quais de Bordeaux, rive gauche, investis par les Bordelais en pleine période de confinement. — Marion Pignot

Même si ce lundi ce n’est pas un temps à mettre les pieds dehors, l’annonce de Nicolas Florian devrait donner du baume au cœur à de nombreux Bordelais en ces temps de confinement. Le maire de Bordeaux a affirmé sur France Bleu Gironde qu’il souhaitait « rouvrir les quais de la Garonne dès le 11 mai » comme les jardins et les parcs. Ils sont fermés depuis le 19 mars.

Les « déconfinés » pourront-ils bientôt profiter pleinement des 720 kilomètres de plages de Nouvelle-Aquitaine ? Attention SPOILER : c'est pas gagné (même si la Fédération française de surf est carrément prête) https://t.co/6t6FPphAWh via @20minutes — Marion Pignot (@pignot1) April 26, 2020

Mais attention avant même une possible réouverture, Nicolas Florian prévient : « si je vois qu’il y a un manque de respect des distanciations et des gestes barrières, on refermera ». De son côté, Fabienne Buccio, la préfère de la Gironde temporise pour le moment sur le sujet. Des discussions sont prévues.

Un questionnaire envoyé aux parents avant la réouverture des écoles

Le maire de Bordeaux a également précisé que les écoles de la ville s’apprêtaient à accueillir 6.000 enfants la première semaine du déconfinement mais que d’ici là un questionnaire serait envoyé aux parents pour savoir notamment s’ils comptent remettre leurs enfants à l’école le 11 mai.

L’autre gros dossier, ce sont les transports : « J’ai deux craintes, la première, c’est que l’on ait des difficultés à accueillir dans nos rames et nos bus toutes les personnes qui vont reprendre les transports et qu’il est compliqué de tenir la distanciation dans les trams », explique-t-il. Il envisage pour cela de dédoubler certaines lignes et d’élaborer un second réseau de transports avec le vélo et la marche.