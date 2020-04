REPRISE Bordeaux veut anticiper la date du 11 mai, et planche déjà sur des actions à mettre en œuvre notamment concernant la distribution et le port du masque

Bordeaux , la rue Sainte-Catherine , le 9 avril 2020, durant le confinement — Mickaël Bosredon/20 Minutes

Les modalités de distribution des masques en tissu commandés par la ville et la métropole sont à l’étude.

Un conseil municipal extraordinaire, en visioconférence, se tiendra la semaine prochaine.

Des mesures pour favoriser la pratique du vélo et de la marche devraient être prises.

Un « plan général de déconfinement » à l’étude. La ville de Bordeaux annonce être en train de plancher sur des mesures à mettre en œuvre en vue du déconfinement progressif à partir du 11 mai. La ville et la métropole ont déjà passé commande de 800.000 masques en tissu, qui seront distribués à chaque habitant d’ici au 11 mai. « Les modalités de distribution sont à l’étude », assure la municipalité.

« Le redémarrage progressif des services publics municipaux se poursuit, indique encore la ville, avec des protections pour les agents et un accueil du public respectant strictement les gestes barrières. »

Possibilité de doubler des lignes de transport par des aménagements cyclables

Un conseil municipal extraordinaire sera par ailleurs réuni en visioconférence lundi 27 ou mardi 28 avril, en présence du directeur général du CHU de Bordeaux Yann Bubien. « A l’ordre du jour, un état des lieux de la situation et la préparation du déconfinement ; le plan global sera présenté à l’ensemble des élus début mai », indique encore la municipalité.

Même si on commence à en savoir un peu plus sur la réouverture des écoles, la ville attend encore les mesures gouvernementales pour mettre en place son application locale.

En revanche, elle anticipe des actions dans d’autres domaines, comme les mobilités : « Avec Bordeaux métropole, la ville souhaite encourager la pratique du vélo et de la marche dès la sortie du confinement. La possibilité de doubler les principales lignes de transport en commun par des aménagements cyclables provisoires et capacitaires est à l’étude. Par ailleurs, le maire se dit favorable au port du masque obligatoire dans les tramways et bus. »

Tarification adaptée dans les cantines scolaires

Parallèlement, Bordeaux métropole a annoncé ce mardi avoir « pris la décision de ne pas prélever l’abonnement du mois d’avril, pour les 143.000 abonnés du réseau TBM. »

Des mesures sociales sont aussi envisagées. « Un plan de soutien adapté aux populations des quartiers prioritaires, pré et post-confinement sera lancé par la ville dans quelques jours » et « dans les cantines scolaires, la tarification sera adaptée à la situation de crise. »