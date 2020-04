Un patient atteint de Covid-19 pris en charge au service réanimation du CHU Pellegrin à Bordeaux — Mickaël Bosredon/20 Minutes

Terre d’accueil pour les malades des régions les plus touchées, la Nouvelle-Aquitaine doit aussi s’organiser pour prendre en charge les patients « post-réanimation ».

Pour eux, la route de la rééducation va être longue.

Et compliquée, davantage encore, compte tenu du fait que beaucoup sont très, très loin de chez eux et de leurs proches.

Au total, plus de 2.600 malades du Covid-19 sont actuellement en réanimation en Ile-de-France, principal foyer épidémique en France avec la région Grand-Est. Ils ne sont « que » 251 en réanimation ou en soins intensifs en Nouvelle-Aquitaine. Et si les soignants restent prudents, « humbles » face à un Covid-19 toujours imprévisible, ces chiffres sont tout de même porteurs d’une lueur d’espoir… et posent une autre question : quel suivi pour ces malades néo-aquitains qui sortent de réanimation, pour ces patients venus des régions sévèrement touchées et qui se retrouvent aujourd’hui loin de chez eux ?

Rester jusqu’à deux mois dans des services de soins de suite

« Dans l’urgence, les hôpitaux se sont occupés de ceux qu’il fallait arracher à la mort ou à la maladie. Mais, oui, il faut aujourd’hui penser à ceux qui s’en sortent et organiser au mieux le suivi à l’hôpital et en services de soins de suite et de réadaptation (SSR) », expliquait récemment Michel Laforcade, directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine. Pour un patient qui sort de réanimation le chemin est « simple ». Dès que le patient va mieux, que tous les signaux sont au vert, il est réveillé de son coma artificiel. S'il a été intubé, on lui retire le tube. « On le garde alors entre 24 et 72 heures, le temps de voir si son état se dégrade ou pas, détaille à 20 Minutes Jérémy Petit, infirmier-anesthésiste au service réanimation de l'hôpital Saint-André (Bordeaux). Et si tout va bien, c'est le jeu des chaises musicales, le patient extubé intègre la surveillance continue dès qu'une place se libère. » A Saint-André, six lits accueillent les patients de réa en « surveillance rapprochée » qui gagneront ensuite les services de médecine, en chambre classique.

Cependant, après parfois un mois passé sous respirateur artificiel, la réadaptation en milieu hospitalier est nécessaire. « Trois semaines en réa, c’est 10 % de masse musculaire de perdue et il peut aussi y avoir des complications respiratoires importantes qui nécessitent une prise en charge dans les services dits "de suite", explique le Dr Daniel Habold, directeur du pôle santé publique de l’ARS. On doit aider ces cas Covid-19 à se réadapter à la vie normale. Et, oui, notre capacité à recevoir ces patients est un souci de plus. Un souci que nous n’avions pas envisagé tout de suite, notamment en ce qui concerne la garantie du lien familial. »

Après avoir passé plus d’un mois dans les différents services de réanimation du CHU de Bordeaux (sites de Pellegrin, du groupe hospitalier Sud ou de Saint-André), de Limoges ou d’Angoulême, certains patients devront rester jusqu’à deux mois dans des SSR. Avec au programme, dans la plupart des cas, de la rééducation pulmonaire et musculaire. Longue, complexe.

« Des patients se retrouvent à plus de 800 km de chez eux »

Comme dans beaucoup d’hôpitaux, le suivi s’opère « pour le moment au cas par cas », annonce Daniel Habold. Avec, en parallèle, la mise au point de dispositifs permettant aux patients « souvent isolés » d’être en lien avec des membres de leur famille ou, s’ils n’en ont pas, leurs amis, leurs thérapeutes, leurs médecins, etc.. Tablettes, coups de fil autorisés deux fois par jour font partie des petits plus autorisés dans certains services du CHU bordelais. « On est en train de voir comment les généraliser, explique Michel Laforcade. Car au-delà du suivi médical, nos équipes doivent également faire face aux problèmes psychosociaux. La solitude n’est pas facile à gérer et certains de ces patients se retrouvent à plus de 800 km de chez eux. »

Quarante-huit nouveaux patients atteints de Covid-19 en provenance d’Ile de France ont, en effet été transférés vendredi dernier vers la Nouvelle-Aquitaine. Relativement épargnée par le Covid-19 [215 décès depuis le début de l’épidémie], la région joue la carte de la solidarité et s’avère être, selon l’ARS, « la première à accueillir des malades ». Depuis le 1er avril, 129 patients ont déjà été évacués par la route, le rail ou les airs vers le CHU de Bordeaux, la polyclinique Bordeaux Nord ou la clinique Saint-Augustin mais aussi vers les CHU de Poitiers, de Limoges, de Brive, de Niort, d’Angoulême ou de Saintes. Et d’autres « imports » pourraient être à l’agenda, selon le Dr Habold.

« Organiser au mieux ces services de soins post-réanimation »

Vendredi, un seul (« et déjà un de trop ») de ces « patients imports » était décédé. Certains de ceux arrivés par les premiers « trains de la solidarité » étaient déjà rentrés chez eux et plus de 20 avaient quitté la réanimation. Parmi eux, certains pourraient devoir aborder « une réadaptation à la vie normale » loin de leur cocon et alors l’épreuve serait loin d'être terminée. Ils devront réapprendre à respirer sans machine ou à marcher alors que leur santé sera encore fragile. « Les SSR sont pour les personnes les plus âgées, les plus marquées. Très affaiblies par leur passage en réa », détaille Jérémy Petit. « Post-réa, le parcours peut être encore long et c’est un autre combat qu’il n’est pas évident de mener loin de chez soi », glisse à 20 Minutes le Dr Daniel Habold, ajoutant que certains patients pourraient être en situation de dépendance à la respiration artificielle.

Il faudra alors doucement les sevrer quand d’autres auront besoin d’un suivi en kinésithérapie, en diététique ou d’un soutien psychologique alors qu’intubés, ils souffrent de lésions et n’arrivent plus à avaler, à parler. Et Michel Laforcade de préciser : « On a dû réorganiser nos hôpitaux pour faire face à l’épidémie. Aujourd’hui, il faut aussi trouver les meilleures façons de préparer ces services de soins post-réanimation dont nous allons avoir durablement besoin. »