Un patient atteint de Covid-19 pris en charge au service réanimation du CHU Pellegrin à Bordeaux — Mickaël Bosredon/20 Minutes

Malgré 41 nouveaux patients arrivés de la région parisienne vendredi, le nombre de cas en réanimation dans les hôpitaux de Nouvelle-Aquitaine continue de reculer. Santé Publique de France recensait ainsi 257 personnes en réanimation ou soins intensifs dans les établissements hospitaliers de la région, dimanche à 14 heures, soit sept de moins par rapport à la veille.

Avec 215 nouveaux cas de coronavirus recensés, la Nouvelle-Aquitaine dénombre en tout 3.301 cas confirmés depuis le début de l’épidémie (ces chiffres ne prennent pas en compte les personnes identifiées par la médecine de ville). Quelque 832 personnes sont hospitalisées (soit 17 de plus par rapport à la veille) et 815 personnes sont sorties guéries de l’hôpital depuis le début de l’épidémie.

On déplore 190 décès dans la région (10 de plus que la veille), et 56 décès dans les Ehpad (3 de plus que la veille), dont 33 sont décédés dans les hôpitaux (ces derniers sont donc inclus dans le recensement des décès à l’hôpital).