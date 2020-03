Allaouia Berrahma, candidate aux municipales dont la liste a été retoquée par la préfecture, le mardi 3 mars 2020. — Allaouia Berrahma/Facebook

« Vous ne pouvez pas savoir comme je suis déçue. » Ce mardi après-midi, Allaouia Berrahma, candidate aux municipales à Bordeaux, a reçu son certificat de non-recevabilité, envoyé par la préfecture. Sa liste « Aujourd’hui et demain, ensemble, Bordeaux est à vous ! » a été retoquée et ne pourra pas être représentée aux élections du 15 et 22 mars. « Apparemment, il y a un souci de parité. Certains de mes colistiers auraient aussi oublié des mentions manuscrites importantes et d'autres sont des employés de la mairie ce qui est interdit, explique, confuse, celle que l’on surnommait déjà la "candidate des quartiers". Selon moi, ce sont des broutilles, des fautes d’inattention et c’est frustrant. »

La préfecture évoque, elle, une invalidation pour « raisons administratives », expliquant qu’Allaouia Berrahma savait dès son dépôt de liste que quelques détails clochaient.

Les listes pour le scrutin de ce mois de mars devaient être déposées avant jeudi dernier, 18 heures. Elles ont ensuite été rendues publiques et officielles sur le site du ministère de l’Intérieur, ceci sachant que la préfecture se réservait un délai de quatre jours pour observer si ces dix listes étaient recevables. Dans le cas contraire, un certificat de non-recevabilité est envoyé et, dès réception, le candidat a vingt-quatre heures pour déposer un recours auprès du tribunal administratif.

« L’erreur est humaine et je vais tout faire pour la rattraper »

Allaouia Berrahma, 45 ans, tentait ce mardi de s’entourer des services d’un avocat pour plaider sa cause et entrer à nouveau dans la course à la mairie de Bordeaux. « C’est injuste, nous sommes la liste des petits et ne sommes pas habitués aux campagnes. L’erreur est humaine et je vais tout faire pour la rattraper, assure la motivée, des sanglots dans la voix. C’est quand même des mois et des mois de travail et d’efforts qu’on balaie. »

La liste d’Allaouia Berrahma a d’ores et déjà été retirée du liste du ministère de l’Intérieur et si l'habitante de Bacalan ne trouve pas à temps « le bon avocat qui l’aidera à rédiger un recours », il se pourrait que seules neuf listes soient officiellement en lice​ ces 15 et 22 mars. « Et donc encore une fois, on n’entendra pas la voix des jeunes et on ne proposera rien de nouveau pour Bordeaux, conclut la candidate qui ne veut pas baisser les bras et « aller jusqu’au bout, encore plus ».