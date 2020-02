Essai du tramway sur la ligne D, au Bouscat dans la banlieue de Bordeaux. — Mickaël Bosredon/20 Minutes

Suite, et fin. Inaugurée partiellement en décembre jusqu’à mairie du Bouscat, la ligne D du tramway sera ouverte jusqu’à son terminus d’Eysines-Cantinolle, ce samedi. Avec quinze stations depuis la place des Quinconces à Bordeaux, elle s’étend en tout sur 9,8 km.

Avec un coût des travaux s’élevant à 250 millions d'euros, elle desservira tout le quadrant nord-ouest de la métropole bordelaise et permettra de relier le centre-ville de Bordeaux à Eysines via Le Bouscat et Bruges. Ce projet intègre le long de son parcours des parkings relais et de proximité, et de nouveaux aménagements paysagers et cyclables.

Après l’inauguration à 10h30, la ligne D, la quatrième ligne de la métropole, entrera en service à 12h30.