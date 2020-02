Illustration pompiers. — M.Bosredon/20Minutes

Ce matin, peu avant 5 heures, une faible déflagration suivie d’un incendie a eu lieu au sein de l'usine Michelin à Bassens, dans la banlieue de Bordeaux, annonce la préfecture de la Gironde. L’incident s’est produit dans le périmètre intérieur de l’unité de production de gomme de caoutchouc de l’entreprise, un site classé Seveso seuil haut.

« Cet incendie n’a pas fait de blessé parmi les personnels de l’exploitant (deux personnes ont toutefois été incommodées) et a été rapidement circonscrit par les moyens de l’entreprise », indique la préfecture. L’entreprise a en effet « immédiatement déclenché son plan d’opération interne et le Sdis (Service départemental d’incendie et de secours) a sans délai dépêché sur place des moyens importants en appui de ceux de l’exploitant. »

Les mesures de toxicité « n’ont pas révélé la présence de solvants dans l’air ambiant »

L’incendie « serait lié à une fuite enflammée de tuyauteries extérieures véhiculant des produits solvants. » A 9 h, il était éteint, « les coupures d’alimentation opérées par l’exploitant ayant stoppé la fuite. »

Les mesures de toxicité effectuées en limite de propriété du site « n’ont pas révélé la présence de solvants dans l’air ambiant. » La situation « est maîtrisée, les conséquences se limitant au périmètre de l’établissement sans gêne pour la population avoisinante. »

Les unités de production ont été mises à l’arrêt.