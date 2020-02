« Gilets jaunes » à Bordeaux : Le manifestant dont l’interpellation filmée a choqué va porter plainte pour violences volontaires

JUSTICE L’avocat du manifestant dont l’interpellation filmée avait fait polémique sur Internet et les réseaux sociaux, a annoncé ce mardi que son client était sorti de garde à vue sans convocation et qu’il allait porter plainte pour violences volontaires et menaces de mort