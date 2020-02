CONTREBANDE Les douaniers ont mis la main sur 23,4 tonnes de tabacs et cigarettes en 2019, soit une augmentation de plus de 131 % par rapport à 2018

Illustration d'une saisie de cigarettes par les douanes. — Douane franÁaise

C’est une année historique en termes de volumes de tabacs et cigarettes de contrebande saisis par les douanes de Nouvelle Aquitaine. En 2019, elles ont mis la main sur 23,4 tonnes de tabacs et de cigarettes, « ce qui constitue une augmentation de plus de 131 % par rapport à 2018 et le meilleur résultat historique », souligne ce mercredi la direction interrégionale des douanes dans un communiqué.

La majorité des saisies dans les aéroports

En 2019, les agents des douanes ont assuré plus de 7.235 missions consacrées à la lutte contre les trafics de tabac, ce qui représente plus de 15 % d’augmentation par rapport à 2018. Sur les 375 contentieux réalisés (+20,5 % par rapport à 2018), 189 l’ont été dans le cadre des contrôles dans les aéroports, 79 dans le cadre des contrôles dans le fret express et postal, et 76 contentieux lors des contrôles à la circulation.