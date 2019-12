Un couple pendant les fêtes de fin d'année. — Pixabay

Les réveillons du Nouvel An, on s’y rend parfois à reculons. Par crainte de n’y connaître personne, de s’y ennuyer ou que la promesse de soirée d’exception laisse place à un moment d’une confondante platitude. Et pourtant, ces soirées sont parfois l’occasion de faire de belles rencontres. Et plus si affinités. Lucie qui a répondu à notre appel à témoins, peut en témoigner. Oui, elle s’est un peu forcée à aller à une soirée de la Saint-Sylvestre il y a 5 ans, mais au final, ça valait le coup : « A cette soirée je ne voulais pas y aller et lui était un invité de dernière minute. Nous avons flashé l’un sur l’autre et avons passé notre nuit à se raconter nos vies. Et ça a fonctionné pour nous. Rencontre et histoire inattendues », résume cette ex-célibataire.

Un bonheur surprise qui s’est invité aussi dans la vie d’un de nos lecteurs sous le pseudo de Poséidon, le dieu de la mer : « Je n’attendais absolument rien de cette soirée à part de ne pas rester seul en ce dernier jour de l’année. On était huit dont quatre célibataires (trois mecs et elle). Et c’est moi qui ai remporté la mise en lui proposant de la ramener à moto ! Depuis, nous avons deux enfants de 3 ans et demi et 18 mois et on adore se remémorer cette soirée-là ! », raconte-t-il. Pour Lucie, rencontrer l’amour le 31 était encore plus improbable : « C’était un heureux hasard puisque mon futur mari et moi n’étions pas destinés à la même soirée. Partie sans son numéro, j’ai remué ciel et terre pour le retrouver, quelques semaines plus tard. Ce nouvel an sera notre 15e, après 8 ans de mariage et deux adorables enfants… ! Comme quoi le hasard fait bien les choses des fois ! », s’exclame-t-elle.

« Nous finissons par nous embrasser au milieu de tous les convives médusés »

Les rencontres de la Saint-Sylvestre sont d’autant plus mémorables quand elles ont laissé place à un coup de foudre. D’où le récit passionné de Nathalie : « Je l’ai aperçu de dos et ai eu un coup de foudre (ça paraît ridicule, mais c’est ce qui s’est passé). Je suis allée l’aborder : nous avons seulement échangé nos prénoms, ensuite dansé ensemble et tout s’est enchaîné : un baiser à peine à 22h et beaucoup d’échanges par la suite avec la découverte d’énormément de points communs (comme le fait que nous sommes nés le même jour avec un an d’écart). Nous avons échangé nos numéros de téléphone et nous nous sommes revus une semaine après le Nouvel An dans un contexte plus sérieux au restaurant. Et cela a été le début de notre relation. Ce soir, cela fera sept ans que nous sommes ensemble ».

Anaïs a aussi connu cette électricité dans l’air : « J’avais 16 ans. Un ami de lycée avait organisé une soirée pour le Nouvel An chez lui. Minuit est passé, nous dansons tous, lorsque je croise son regard. Je serais incapable d’expliquer pourquoi, mais c’est comme si nous avions été attirés l’un par l’autre. Nous dansons alors ensemble un long moment et nous finissons par nous embrasser au milieu de tous les convives médusés. A ce moment-là, c’est comme si le temps, c’était arrêté. Tout tourne autour de moi et c’est comme si toutes les personnes présentes autour n’existaient plus. Je pense que c’est ce qu’on peut appeler le coup de foudre, littéralement. Il vous tombe sur le coin du nez lorsque vous vous y attendez le moins », explique-t-elle. Et quand un amour fort est né, chaque détail de la rencontre reste en mémoire, même des années plus tard, comme pour Annick : « Je portais une magnifique robe de soirée noire avec une large ceinture rose. Et nous avons dansé sur un slow de Scorpion », se remémore-t-elle avec nostalgie.

« Nous nous sommes embrassés à minuit »

Et parfois, au lieu d’être séduit par l’autre au premier regard, le réveillon du 31 est l’occasion de découvrir un être sous un nouveau jour. Parce que le contexte est différent, que l’atmosphère est légère, que les lumières sont tamisées, et que les inhibitions sont tombées. C’est ce qui est arrivé à Jonathan : « Nous nous connaissions déjà depuis plus de deux ans, mais il n’y avait eu la moindre attirance entre nous avant ce réveillon 2017. Nous étions réunis entre amis et jouions alors à un blind test, et nous nous sommes retrouvés côte à côte. C’est là que mes yeux s’arrêtèrent sur ses jambes, habillées d’un joli collant et d’une petite robe. Mon regard a totalement changé ce jour-là. J’ai tenu a la connaître davantage dans les semaines qui suivirent, on discutait énormément et le courant passait si facilement. L’attirance est devenue de l’amour, pour l’un comme l’autre, et nous sommes aujourd’hui mariés depuis bientôt un an ! »

Pour conclure, certains ont utilisé la tradition du baiser sous le gui à bon escient tout comme l’échange de vœux à minuit pétant. A l’instar de Ludovic : « J’ai organisé un réveillon en 15 jours chez moi juste pour inviter une fille que j’avais rencontré chez mon frère une semaine plus tôt. Tout s’est bien goupillé et nous nous sommes embrassés à minuit, le 1er janvier 2005 ! Cette fille est devenue ma femme 6 ans plus tard », confie-t-il.

« A minuit il est venu me souhaiter la nouvelle année »

Mais d’autres ont préféré laisser se décanter cette soirée du 31 avant de passer aux choses sérieuses, comme Chloé : « J’ai rencontré mon chéri lors de réveillon du 31 décembre 2016. On s’est lancé quelques regards. Il est venu m’inviter à aller boire un verre près du bar et on a nouveau discuté ensemble. Il était assez timide mais. A minuit il est venu me souhaiter la nouvelle année. Vers 3h30, il est venu me prévenir qu’il allait partir, qu’il fallait que je lui donne mon numéro. Le lendemain vers 14 h j’ai reçu un SMS de sa part, via lequel il proposait de se revoir. Plusieurs rendez-vous se sont enchaînés. On s’est rendu compte que nous étions nés exactement le même jour même mois même année ! Si ce n’était pas dingue ça ! Cela fait 3 ans, on est pacsé, propriétaires d’une maison et un projet bébé est en cours ! », se réjouit-elle. Preuve que le Nouvel An ne génère pas que des aventures d’un soir, mais peut aussi être le prélude d’une histoire qui s’écrit sur le long terme.