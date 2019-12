Illustration de lignes électriques — F. Scheiber/20 minutes

« Il y a eu un acte de malveillance sur deux postes à haute tension. Au plus fort de la coupure, on a eu 50.000 foyers coupés et les derniers foyers ont été réalimentés au bout d' 1h30 », a indiqué le réseau de transport électrique (RTE), le gestionnaire du réseau à haute tension.

Les matériels ont été mis hors tension sans dégradation, a précisé RTE, qui a annoncé son intention de porter plainte. Selon une source proche du dossier, l'incident est survenu dans la nuit entre 00h45 et 2h45 sur les deux postes, l'un situé à Mios, sur le bassin d'Arcachon, et l'autre à Cissac-Médoc.« Aucun acte n'a pas été revendiqué pour le moment », ajoute RTE.

La source proche du dossier évoque pour sa part la piste d'« un acte de malveillance interne ». « Il s'agit de connaisseurs », selon elle.