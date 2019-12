Essai du tramway sur la ligne D, au Bouscat dans la banlieue de Bordeaux. — Mickaël Bosredon/20 Minutes

Après quatre années de lourds travaux, la ligne D sera partiellement inaugurée, jusqu’à mairie du Bouscat, samedi.

La deuxième partie, jusqu’au terminus Cantinolle à Eysines, est prévue pour la deuxième quinzaine de février 2020.

Cette ligne D s’insérera sur une partie du tronçon de la ligne C, et ira ainsi jusqu’à Carle Vernet à Bègles en passant par la gare Saint-Jean.

C’est un événement majeur que va connaître le réseau de tramway bordelais samedi. Une nouvelle ligne va être inaugurée, la ligne D, ce qui n’était plus arrivé depuis la création du réseau en 2003, « même s’il y a eu des extensions de lignes notables, comme celle vers Blanquefort en décembre 2016 » note Aurélien Braud, directeur marketing de Keolis Bordeaux.

Il aura fallu douze ans, si l’on considère la première délibération du projet, dont quatre années de (lourds) travaux pour arriver au bout, sachant que seul un premier tronçon jusqu’à mairie du Bouscat entrera en service samedi, la deuxième partie de la ligne jusqu’au terminus de Cantinolle, étant prévue pour février.

20 Minutes revient sur les principaux enjeux de cette nouvelle desserte.

Pourquoi ce choix de desserte ?

« Le quadrant nord-ouest était le dernier corridor qui n’était toujours pas desservi, naturellement Alain Juppé a décidé en son temps que la quatrième ligne irait dans ce secteur » rappelle le vice-président de la métropole chargé des transports, Christophe Duprat (LR). Quant au tracé, « même s’il y a eu débat, je pense qu’on a fait les bons choix : l’axe passant par la barrière du Médoc était le plus naturel, et en plus c’est une ligne droite. »

Un tram à 250 millions d’euros

250 millions d’euros pour dix kilomètres de ligne, et même « avec une subvention d’Etat de 80 millions d’euros » note Christophe Duprat, cela fait un tram qui se situe dans la fourchette haute. « C’est une ligne qui a sans doute coûté cher, mais il fallu faire de l'aménagement urbain, comme réaménager la rue Fondaudège de façade à façade, insiste l’élu. Nous avons aussi choisi une alimentation par le sol (APS) des Quinconces jusqu’à la station Courbet. Et nous avons doublé la surface du parking qui sera créé à Cantinolle ! Ce n’est pas une simple extension. »

Pourquoi lancer cette ligne en deux phases ?

« Tout simplement parce que nous ne sommes pas prêts pour la deuxième phase » explique Christophe Duprat. « Mais comme la première partie est réalisée, il me paraissait normal auprès des commerçants qui ont été patients de leur faire ce petit cadeau de Noël. »

« Ce n’est pas réellement un souci de lancer une ligne en deux fois, explique de son côté Aurélien Braud, ce sera juste un peu compliqué en ce qui concerne la réorganisation des lignes de bus. Il y aura de petits changements à partir de lundi, et un plus gros morceau au moment du lancement de la deuxième phase dans la deuxième quinzaine de février. A l’issue du projet nous aurons douze lignes de bus impactées, avec des itinéraires retravaillés, des changements d’horaires voire des changements de numéro de ligne pour certaines. »

Une ligne qui ira jusqu’à la gare Saint-Jean et Bègles

On a beaucoup parlé de l’infrastructure de la ligne D, qui va bien des Quinconces jusqu’à Cantinolle à Eysines. « Mais en réalité, c’est aussi une deuxième ligne qui s’insère sur une partie de la ligne C, et la ligne D descend en fait jusqu’à Carle Vernet à Bègles », insiste Aurélien Braud. Du coup, entre Carle Vernet et Quinconces en passant par la gare Saint-Jean, il y aura dorénavant deux lignes : la C et la D. « Mais bon, les clients vont très vite comprendre que lorsqu’ils sont sur la D, ils sont en connexion directe jusqu’à la gare. »

Une fréquence de trams de 3' en moyenne sur le tronc commun

La conséquence sera que sur le tronçon central (Carle Vernet-Quinconces), il y aura davantage de rames, du coup la fréquence passera de 3’20 à 3'. Sur la nouvelle infrastructure de la ligne D (Quinconces-Cantinolle), la fréquence sera à 7’30 toute la journée.