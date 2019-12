L'aéroport de Bordeaux Mérignac — Mickaël Bosredon/20 Minutes¨

La croissance de l’aéroport de Bordeaux a été portée en 2019 par une quarantaine de nouvelles destinations.

Ce n’est pas terminé puisque la compagnie EasyJet a annoncé ce mercredi quatre nouvelles destinations au départ de Bordeaux en 2020.

EasyJet est désormais la première compagnie à Bordeaux, en nombre de destinations proposées.

Une croissance qui n’en finit plus… Alors que 2019 se profile pour être « une des grandes années en termes de trafic » pour l’aéroport de Bordeaux Mérignac, a révélé ce mercredi son directeur Pascal Personne, la compagnie EasyJet a annoncé de son côté un nouveau déploiement de moyens sur le tarmac bordelais.

La compagnie low cost, qui a installé une base à Bordeaux avec quatre avions et un cinquième à venir à l’été 2020, va ainsi lancer quatre nouvelles destinations l’année prochaine : Ajaccio et Figari (deux vols par semaine), Olbia en Sardaigne (trois vols par semaine) du 22 juin au 28 août, et Fuerteventura, aux Canaries, à partir du 31 mars. La mise en vente de ces nouvelles destinations se fera à partir du 11 décembre.

« Croissance spectaculaire en deux ans à Bordeaux »

Réginald Otten, directeur adjoint EasyJet pour la France, a rappelé que la compagnie est devenue la première compagnie low cost en France. « On a connu une croissance spectaculaire en deux ans à Bordeaux, où un tiers du trafic est opéré par EasyJet, s’est-il félicité, et les investissements continuent. » EasyJet va aussi renforcer plusieurs destinations, en France (Lille, Marseille…) et à l’international (Marrakech, Lisbonne…).

EasyJet propose désormais 42 destinations au départ de Bordeaux, ce qui en fait la première compagnie en nombre de destinations à l’aéroport de Mérignac.

Les compagnies se dotent d’appareils de plus gros volumes

La croissance de l’aéroport, « exceptionnelle », devrait être de 12 % en 2019, « grâce à une quarantaine de nouvelles destinations proposées cette année », analyse Pascal Personne. « Il n’y a eu que 6 % de croissance en mouvements d’avions, ce qui confirme la tendance des compagnies, qui se dotent d’appareils de plus gros volume, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. » La part de marché du low cost à Bordeaux-Mérignac atteint désormais les 60 %.

L’augmentation du trafic repose surtout sur la croissance vers l’Union européenne (+ 18,5 %) et l’international (+ 29,3 %).