TRANSPORTS De fortes perturbations sont à prévoir jeudi dans les transports urbains à Bordeaux, et sur l'ensemble du réseau SNCF en Nouvelle-Aquitaine

Voyageurs en attente dans le hall de la gare Saint-Jean à Bordeaux. — Mickaël Bosredon/20 Minutes

La SNCF s'attend à une « très forte mobilisation » de ses agents, pour la grève du jeudi 5 décembre en Nouvelle-Aquitaine. Elle a annoncé ce mardi qu'aucun TER ne circulerait jeudi sur l'ensemble du réseau régional. Plusieurs gares seront d'ailleurs complètement fermées. Et seulement six TGV (3 allers-retours) directs sont programmés entre Bordeaux et Paris ce jour-là.

Le mouvement social démarrera dès mercredi soir, et une trentaine de TER devrait déjà être impactés. Et il se poursuivra très certainement au-delà du 5 décembre, puisque la SNCF a décidé de fermer l'ensemble de ses réservations jusqu'au dimanche 8 décembre. « Ce sont des mesures fortes et nous en sommes navrés, mais c'est pour éviter que nos voyageurs se retrouvent dans des situations inconfortables » explique Fabien Pons, directeur des opérations pour le TER en Nouvelle-Aquitaine.

#greve du jeudi 5 décembre : forte mobilisation attendue par la #SNCF en #NouvelleAquitaine , aucun TER ne circulera et seulement 3 AR #TGV entre #Bordeaux et #Paris sont annoncés. La SNCF invite les voyageurs à reporter leurs déplacements pic.twitter.com/IO4a8TKaMf — mibosredon (@mibosredon) December 3, 2019

Pour essayer de compenser l'absence totale de TER jeudi, la SNCF Nouvelle-Aquitaine fera rouler quelque 300 cars sur l'ensemble du territoire. « Mais la capacité d'emport d'un car, n'est pas celle d'un train, et nous invitons les voyageurs à reporter leurs déplacements, ou à privilégier des modes de transport alternatifs » indique Fabien Pons.

Quelque 60% de grévistes annoncés du côté de Keolis Bordeaux

Du côté des transports urbains à Bordeaux Métropole cela s'annonce un peu mieux. Les premières prévisions de trafic sont tombés ce mardi également. Kéolis Bordeaux Métropole indique que « 60 % du personnel de conduite s’est déclaré gréviste. »

Il y aura des conséquences sur le réseau. Ainsi, un tram toutes les 15 minutes est prévu sur les tronçons centraux des trois lignes de la métropole, avec même un tram toutes les 30 minutes pour les antennes de ces trois lignes.

📢Gréve nationale le 5-12 :

🚊 Circulation des #TBMTram de 6h30 à 20h30 avec une fréquence de 15 min /30 min sur les antennes.

🚌 Circulation des #TBMBus fortement perturbée.

⚠️ manifestation prévue en centre-ville dès 11h.

Toutes les informations 👇https://t.co/5GunhuDYgE pic.twitter.com/pNdazE1UqP — InfoTBM (@info_tbm) December 3, 2019

Manifestation à 11 h

Pour le réseau de bus, de fortes perturbations sont à prévoir. Ainsi, les Lianes (lignes principales) 2,4,6,8 11 et 15 ne circuleront pas du tout. Plusieurs lignes, corols et citéis seront aussi à l’arrêt. Pour les lianes 1, 3, 5, 9, 10 et 16, prévoir un bus toutes les 15 minutes. Aucune perturbation n’est à prévoir en revanche sur le fonctionnement des parcs relais.

En raison de la manifestation prévue à 11h en centre-ville, des interruptions du tram et de certaines lignes de bus sont à prévoir au moment du passage du cortège.