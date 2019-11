La mer était agitée près du rocher de la Vierge, à Biarritz. — GAIZKA IROZ / AFP

La tempête automnale Amélie a frappé la région Nouvelle-Aquitaine dans la nuit de samedi à dimanche, provoquant des dégâts uniquement matériels.

Plus de 110.000 foyers ont été privés d’électricité dans la région, en raison de chutes d’arbres sur les lignes électriques.

Les réseaux de transports de la métropole et les TER de la région ont été paralysés ce dimanche matin avant un retour progressif à la normale dans la journée.

En Charente-Maritime, des routes secondaires ont été inondées.

Les habitants de la région Nouvelle-Aquitaine n’ont pas tous bien dormi dans la nuit de samedi à dimanche. Comme annoncé par Météo France, la tempête Amélie a frappé la région provoquant des pluies torrentielles à certains endroits et de grosses rafales de vent.

Des pointes à 153 km/h ont été enregistrées sur la presqu’île du Cap-Ferret sur la côte girondine mais aussi à 121 km/h à Mérignac sur la métropole bordelaise.

La vigilance orange de Météo France a été levée ce dimanche midi pour les départements de la Nouvelle-Aquitaine, région dans laquelle jusqu’à 110.000 foyers environ ont été privés d’électricité après des chutes d’arbres sur des lignes. En Gironde, peu avant 10h, les pompiers avaient comptabilisé 200 interventions environ, « principalement pour des objets menaçant de tomber », précise l’officier en charge de la communication ce dimanche. Il indique qu’il n’y a pas eu d’événement particulier ni de blessé.

Le réseau de transports de la métropole bordelaise était paralysé ce dimanche matin puisque des dégagements de voies devaient être réalisés après les fortes rafales de vent. Les lignes A et C du tramway reprenaient progressivement en fin de matinée tandis que la B demeurait bloquée. Le trafic des bus a aussi repris doucement, avec des déviations partielles, en raison de branchages ou autres objets sur la chaussée.

Trafic #SNCF #TGV normal au départ de #Bordeaux

Perturbations du réseau #TER en raison d'arbres sur les voies :

- entre Bdx et Hendaye

- vers Périgueux

- sur ligne Dax-Pau

- ligne du Verdon

- vers Arcachon

Pas de perturbation sur le réseau autoroutier et rocade en #Gironde — Préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde (@PrefAquitaine33) November 3, 2019

Le trafic des TER est aussi perturbé dans la région, le temps que la SNCF s’assure que les voies sont bien praticables et ne les dégage le cas échéant.

En Charente-Maritime, les intempéries ont provoqué, en plus de 8.000 coupures d’électricité, des inondations sur les chaussées du réseau routier secondaire. Ce dimanche matin, 70 pompiers étaient mobilisés sur ce département.

#Tempête Amélie à Mimizan dans le département des #Landes. Le vent a soufflé si fort qu'il a transporté le sable des plages dans les rues de la ville. Source : https://t.co/6IImO8pdlg pic.twitter.com/0yBPT6xQQt — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 3, 2019

A Mimizan, dans les Landes, le vent a aussi soufflé fort, provoquant l’effondrement de la toiture du Casino de la ville. Quelque 10.000 foyers se sont retrouvés sans électricité.

Les équipes d’Enedis travaillent à rétablir l’électricité dans les départements de la région et notamment en Gironde, le plus touché avec jusqu’à 45.000 coupures. La tempête automnale est maintenant attendue dans l’Allier, le Cantal et le Puy-de-Dôme.