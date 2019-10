Le théâtre de marionnettes Guignol Guérin pourrait rouvrir pour la Toussaint. — Horizon Caudéran

Le théâtre de marionnettes de la famille Guérin a été vandalisé il y a une dizaine de jours dans le parc bordelais.

Depuis les soutiens se multiplient pour reconstruire l’emblématique castelet. Une cagnotte en ligne a vu le jour.

La mairie, elle, réfléchit à installer des caméras de vidéosurveillance après plusieurs actes de vandalisme.

« Rien que de vous en parler, j’en ai la boule au ventre », dix jours après le saccage de son petit théâtre de marionnettes au parc bordelais, Philippe Guérin est toujours un peu « perturbé » ! Véritable institution bordelaise et même française, le castelet familial avait rarement vécu un tel acte de vandalisme en 165 ans d’existence. Pour le propriétaire et les siens, c’est donc un choc.

Lors du week-end du 28 et 29 septembre, des individus se sont introduits dans ce parc public de 30 hectares. Poubelles arrachées ou jetées à l’eau, buvette dégradée… Tout y est passé ! « Ce n’est pas la première fois. Ils s’en sont déjà aussi pris aux animaux. C’est du grand n’importe quoi. On vit dans un monde de fous », explique Valérie Kalanquin, présidente de l’association « Horizon Caudéran » qui regroupe riverains et commerçants du quartier.

Le théâtre Guignol Guérin a été vandalisé dans la nuit du 28 au 29 septembre. - Horizon Caudéran

Réouverture espérée pour la Toussaint

Face à cette situation, elle décide très rapidement de lancer une cagnotte en ligne pour venir « en aider à la famille Guérin le plus rapidement possible car c’est leur outil de travail ». Un geste qui ne laisse pas insensible le propriétaire des lieux :

« Je suis très touché par tout ce soutien. On reçoit des messages de partout en France. Ça fait du bien au moral. Maintenant, il va falloir reconstruire. Hors de question de s’arrêter »

Après avoir déposé plainte, il espère maintenant pouvoir rouvrir pour les vacances de la Toussaint dans deux semaines. Histoire de pouvoir accueillir les enfants comme depuis des décennies.

Vidéosurveillance à venir ?

Philippe Guérin peut également compter sur la mairie. Elle a déjà mis à disposition de nouveaux bancs et surtout, des caméras de vidéosurveillance pourraient être installées aux entrées principales du parc. Le projet est à l’étude. Une mesure qui « rassurait un peu » Valérie Kalanquin en attendant que le théâtre Guignol Guérin reprenne vie comme depuis 136 ans !