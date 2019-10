La ville de Bègles avait décidé de passer l'ensemble du territoire en zone 30, en juillet 2019. — Mickaël Bosredon/20 Minutes

En juillet dernier le maire EELV de Bègles limitait toute sa voirie à 30 km/h.

Peu adaptées, les zones situées à l’extérieur de la rocade, et notamment la voie d’accès au centre commercial Rives d’Arcins, repassent à 50 km/h.

Pour le maire, il s’agit juste d’un ajustement dans le cadre de cette expérimentation.

Il reste un ardent défenseur des zones 30 km/h, bénéfiques selon lui à tout point de vue.

Non, ce n’est pas une reculade et encore moins un échec, soutient le maire EELV de Bègles, Clément Rossignol-Puech. Pourtant, moins de trois mois après la généralisation des zones 30 km/h à l’ensemble de la ville, la municipalité a décidé de faire repasser certaines portions à 50 km/h.

« Sur la partie de Bègles située à l’extérieur de la rocade, ça ne fonctionne pas bien, parce qu’il y a énormément de véhicules qui sont non-Béglais, et qui ne sont pas au courant de la mesure, explique à 20 Minutes Clément Rossignol-Puech. Il y a eu une cohabitation compliquée entre ceux qui voulaient respecter la mesure, et ceux qui ne comprenaient pas pourquoi d’autres roulaient si lentement. Donc c’est sur cette zone que l’on décide de revenir à 50 km/h, ainsi que, prochainement, sur le quai Wilson, qui est la voie le long de la Garonne, où il y a beaucoup d’activités économiques. »

Quelque 1.200 PV dressés en quelques jours après le lancement de la mesure

Il faut dire aussi que c’est sur cette partie extra-rocade que… 1.200 contraventions avaient été dressées en quelques jours, après le lancement de cette expérimentation. Provoquant un tollé de la part des habitants. « C’est un loupé, reconnaît aujourd’hui le maire de Bègles. La parole publique avait été donnée, qu’il n’y aurait justement pas de verbalisation, mais de la pédagogie, durant cette période. Donc ce nombre de verbalisations très important au niveau de l’accès à Rives d’Arcins, ne correspondait pas à ce qu’on avait annoncé. Mais je remercie la police nationale qui a stoppé, et qui a entendu ma demande d’annuler toutes les contraventions dressées pour les dépassements de vitesse situés entre 30 et 50 km/h. »

« Il s’agissait d’une expérimentation, insiste le maire béglais, et dans toute expérimentation il peut y avoir des ajustements. » On peut néanmoins se demander si la mesure n’a pas été lancée dans la précipitation. Ce que réfute aussi Clément Rossignol-Puech. « Sincèrement je ne le pense pas, j’ai été à l’écoute des habitants, des commerçants. Il y a eu douze réunions de concertation, où la question a été abordée, pendant un an et demi. Et il n’y a pas eu une seule voix dissonante. Il m’a semblé que cette mesure était mûre. » L’élu assure par ailleurs qu’il n’a pas « relié cette expérimentation avec les élections municipales. » « Si cela avait été le cas, je ne l’aurais pas lancée à ce moment-là. »

Une façon de « dévier » Waze

Clément Rossignol-Puech reste un ardent défenseur des zones 30. « Cela permet de diminuer l’accidentologie, puisque les distances de freinage sont divisées par deux (de 28 m à 50 km/h à 14 m à 30 km/h), de diminuer la gravité des blessures, ou encore de réduire la circulation de transit liée aux calculateurs de circulation de type Waze. »

Le passage à 30 km/h augmenterait ainsi le temps de trajet de 10 %, « et cela peut suffire pour que le calculateur choisisse un autre itinéraire. » La vitesse moyenne a, elle, « été diminuée de 9 % (depuis le début de l’expérimentation), pour passer de 44 km/h à 40 km/h. » Le maire vante également les mérites environnementaux de cette mesure, qui favorise notamment la pratique du vélo.

La municipalité va donc se concentrer sur la partie intra-rocade, la plus importante de la ville. Où l’expérimentation sera prolongée. « Nous allons même accentuer la signalisation, et installer des radars pédagogiques devant les écoles », annonce l’édile.