La réplique d'un galion espagnol, El Galeon — Bordeaux Tourisme

Le quai Richelieu à Bordeaux accueille un trois-mâts de 51 mètres. El Galeon, est une réplique d’un galion espagnol du XVIIe siècle, construit en 2009-2010 par la Fondation Nao Victoria, dans les ateliers de Punta Umbría (Huelva). Il s’agit d’une reproduction d’un des galions des flottes de Nouvelle-Espagne, qui ont commercé avec l’Amérique et l’Asie au XVIIe, réalisée après un long processus de recherches historiques. Depuis 2010, il parcourt le monde entier pour se faire admirer, avec ses sept voiles et sa structure est en bois de chêne, d’iroko et de pin.

Enfin, même s’il y aurait eu toute sa place, il n'a pas tourné pour les films Pirate des Caraïbes, contrairement à ce qu’il se dit parfois à son sujet.

A quai jusqu’au 9 septembre

La visite du vaisseau consiste en une visite à pied autoguidée. Une fois à bord, vous êtes libre d’entrer et de passer sous les ponts, de parler aux membres de l’équipage (de vrais marins qui vivent à bord) et de contempler des dizaines d’expositions interactives, de vidéos, de projections et de documents historiques.

El Galeon quittera Bordeaux lundi 9 septembre, très tôt le matin (vers 4 h).

Visites de 10 h à 20 h jusqu’au 8 septembre. Tarifs : adultes 10 euros, enfants – 10 ans 5 euros. Réservations sur le site internet de la fondation Nao Victoria.