Trains TER de la région Nouvelle-Aquitaine, en garde de Bordeaux. — M.Bosredon/20Minutes

Grosse pagaille ce lundi matin sur le réseau SNCF aquitain. Un incendie qui a touché deux armoires de signalisation à Pessac, près de Bordeaux, s'est déclenché à 5 heures du matin. S'il a été maîtrisé vers 6h45, les conséquences sont désastreuses, puisque le trafic SNCF a été interrompu au sud de Bordeaux.

Contacté par 20 Minutes, la cellule communication explique que « toutes les circulations TER et TGV sur Arcachon, Hendaye et Mont-de-Marsan sont touchées ». « L'acte de malveillance a été constaté par la police qui est sur place et la SNCF va porter plainte » poursuit le service communication.

🔴 7h15 : l'🔥 a été maitrisé mais a abimé des installations de signalisation entre #Pessac et #AlouetteFrance. La circulation des trains va être fortement perturbée toute la journée sur les lignes #Bordeaux↔#Hendaye, ↔#Arcachon et ↔ #MontdeMarsan.

Nous recherchons des 🚌.

Plus du tout de signalisation sur le secteur

L'incident devrait durer toute la journée, prévient la SNCF, qui demande aux voyageurs de bien se renseigner sur leur train avant d'aller en gare. « Nous préférons retenir les trains pour éviter qu'ils se retrouvent bloqués sur la voie. Il faut bien comprendre que nous n'avons plus du tout de signalisation sur le secteur. Pour l'instant, nous sommes dans une phase exploratoire, pas encore dans la réparation, et quand le trafic reprendra, ce sera en mode dégradé. »

La SNCF est en train de mettre en place un service de bus de substitution.