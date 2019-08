Le spectacle de théâtre équestre se poursuit jusqu'au 14 septembre sur la place des Quinconces à Bordeaux. — Marion Tubiana

Mardi soir, lors d’un spectacle de la compagnie Zingaro à Bordeaux, un poney a fait une chute devant les spectateurs et a dû être euthanasié.

La compagnie explique qu’aucune erreur humaine ou technique n’est en cause et que c’est un accident « rarissime », le premier en 35 ans d’activité.

Quelques associations se sont émues de l’événement et un rassemblement est prévu le 1er septembre, devant les chapiteaux du théâtre équestre.

Mardi soir, le spectacle équestre Ex-Anima de la compagnie Zingaro, imaginé par Bartabas​, a été émaillé par un accident sur la piste. Alors que les chevaux évoluaient seuls sur scène (palefreniers et cavaliers les suivant en coulisses), un des poneys a fait une chute mortelle devant les spectateurs.

Un courrier a été envoyé aux personnes présentes ce soir-là, dès le lendemain.

" La compagnie Zingaro est profondément triste de vous annoncer que le poney Alexender, accidenté gravement pendant la représentation, a dû malgré nos soins, être endormi par le vétérinaire ce matin. Il s’agit là d’un événement rarissime qui se produit pour la première fois en 35 ans au théâtre équestre Zingaro. Nous sommes désolés que vous ayez assisté à cet accident. Toute la compagnie est bouleversée d’avoir perdu un de ses membres et vous remercie pour vos nombreux messages de compassion".

L’agence chargée de la communication de la compagnie assure que « l’accident n’est pas du tout lié à la configuration de la salle. Il n’y a pas eu d’erreur humaine, technique ou de sécurité. » Le poney se serait laissé emporter par sa fougue, se trouvant malheureusement au mauvais endroit au mauvais moment. C’est la raison pour laquelle les représentations se poursuivent comme prévu jusqu’au 14 septembre à Bordeaux.

Une manifestation le 1er septembre

Plusieurs associations ont réagi à cet accident. L’association Vénus se dit « scandalisée » par la mort de l’animal qui est pour elle « un bel exemple de l’exploitation animale ». Acta Gironde annonce dans un communiqué l’organisation d’une manifestation prévue le dimanche 1er septembre, « contre l’exploitation des chevaux », sur la place de la Comédie et devant les chapiteaux de Zingaro sur la place des Quinconces.

Elle met en cause la prise en charge de l’animal qui n’aurait pas été sorti immédiatement de scène. Du côté de la compagnie, on explique que le poney s’est relevé dans un premier temps et que l’équipe était déstabilisée, sous le coup de la surprise. Un vétérinaire était sur place et a rapidement pris en charge l’animal.