Deux prénoms ont été inscrits sur le dos du rhinocéros — Twitter

Contacté par « 20 Minutes », le directeur du zoo assure que le rhinocéros n’a pas été tagué, mais qu’un visiteur a écrit sur le dos de l’animal avec son ongle.

Il juge toutefois cet acte inadmissible et totalement irrespectueux.

La surveillance sera renforcée autour de l’enclos des rhinocéros.

L'affaire fait grand bruit depuis mardi. Deux prénoms ont été inscrits dimanche dernier par un visiteur sur le dos d'un rhinocéros du parc de La Palmyre, à Royan (Charente-Maritime). Des photos ont été prises, et circulent sur les réseaux sociaux depuis, suscitant l’indignation de nombreux internautes. La scène a évidemment choqué l’ensemble du personnel du zoo. Joint par 20 Minutes ce mercredi, le directeur du zoo de La Palmyre Pierre Caillé, insiste : « Nous tenons à nos animaux, et c’est inadmissible ».

Il tient toutefois à rétablir certains faits. « Je lis que le rhinocéros a été tagué ; on ne peut pas dire cela, c’est impropre. Ce qu’il s’est passé, c’est que quelqu’un a gratté avec son ongle la couche superficielle de peau morte du rhinocéros. Les rhinocéros sont en effet accessibles, il suffit de se pencher pour pouvoir les toucher. Là, une personne en a profité pour écrire son nom dessus. C’est totalement irrespectueux, mais le rhinocéros ne s’est même pas aperçu de ce qu'il s’est passé, et il n’a pas souffert », raconte Pierre Caillé.

Zoo/indignation

Vous êtes nombreux à nous envoyer ces images d'#animaux du zoo de la Palmyre.

Elles parlent d'elles-mêmes, l'intérêt pédagogique des #zoos mis en évidence ?

La captivité transforme des êtres vivants en simples marchandises modelées par l'humain.#boycottcaptivité pic.twitter.com/NNO6J31ykM — Code Animal (@code_animal) August 20, 2019

Pas envie « que le zoo devienne big brother »

Cela dit, le zoo a décidé de prendre des mesures suite à cette affaire. « On va renforcer la présence de nos soigneurs dans le parc, et particulièrement dans cet enclos. Nous avons en tout 35 soigneurs, et notre personnel peut monter à une centaine de membres durant l’été. On va veiller à ce que cela ne se reproduise pas. Nous ne souhaitons pas, à l’heure actuelle, mettre davantage de distance entre les rhinocéros et le public, mais si nous constatons une dégradation des comportements, c’est une mesure que nous pourrions envisager », poursuit le directeur. « Et nous n’avons pas de vidéosurveillance dans le parc, car on n’a pas envie que cela devienne big brother » ajoute-t-il.

Il assure que, d’une manière générale, il n’a pas de problème particulier avec le comportement du public. « Il faut juste s’assurer que les visiteurs ne donnent pas de nourriture en trop grande quantité aux singes, car cela peut poser souci, mais c’est tout. »