L’événement n’est pas encore tout à fait terminé ce dimanche, la parade de départ des voiliers n’ayant pas encore eu lieu, et le dernier concert, celui de Jain, se tenant dans la soirée. Mais l’Office de tourisme fait déjà état d’un bilan « satisfaisant » pour la onzième édition de la Fête du fleuve, qui a démarré jeudi.

Parmi les chiffres qui ont déjà pu être récoltés, on relève que les visites de bateaux et balades nautiques « ont affiché un taux de remplissage de 100 %. » Le Kruzenshtern et le Sedov « auront ainsi accueilli plus de 9.000 visiteurs, alors que les bateaux amarrés au Ponton d’Honneur, de capacité d’accueil plus limitée, auront reçu plus de 7.000 visiteurs. »

80.000 personnes au spectacle pyrotechnique samedi soir

Côté concerts, ce n’est pas mal non plus : 8.000 personnes pour Arthur H et l’Orchestre d’Harmonie de Bordeaux, 6.000 personnes pour le Carmina Burana donné par l' Orchestre national Bordeaux-Aquitaine et les choristes de l’opération Tutti, 11.000 personnes pour Odezenne (avec notamment six titres partagés entre le groupe et le chœur de l’ONBA) et enfin 18.000 personnes pour Jérémy Frérot et Zazie.

Le Groupe F a embrasé de son côté le ciel au-dessus de la Garonne (environ 25.000 personnes jeudi, autour de 80.000 samedi, sur le seul site des quais) avec son spectacle pyrotechnique Dragon de feu.