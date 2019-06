CHALEUR Les températures devraient flirter avec les 40°C mercredi et jeudi. Les parcs et jardins de Bordeaux sont exceptionnellement ouverts jusqu'à 22h cette semaine

La précocité de cette vague de chaleur est particulièrement surprenante.

Si vous n'avez pas la possibilité d'aller faire un plouf sur l'une des plages de la côte girondine, on vous a concocté une sélection de spots rafraîchissants situés sur la métropole.

Plages aménagées en bordure de lacs, parcs et jardins ou piscines, il y a de quoi faire pour éviter de suffoquer.

C’est parti pour une semaine de canicule, notamment à Bordeaux. Si les températures, qui devraient atteindre les 40°C jeudi, ne sont pas si extraordinaires que cela pour le Sud-Ouest de la France, c’est la précocité de cette vague de chaleur qui surprend.

Alors, si vous n’avez pas la possibilité de vous rendre sur une des nombreuses plages du littoral cette semaine, on vous a concocté une sélection de lieux à Bordeaux ou aux alentours où vous pourrez vous réfugier quelques heures, histoire de ne pas trop suffoquer.

Des plages aménagées aux lacs de Bordeaux et Bègles

Sur les rives du lac de Bordeaux, à Bruges, une plage a été aménagée où l’on peut profiter d’une baignade surveillée, 7/7 jours, de 12h à 19h, jusqu’au 31 août. Pourquoi s’en priver ? Des animations gratuites seront proposées à partir du 1er juillet, ainsi que du prêt de matériel. Au sud de la métropole, une autre plage de sable est aménagée sur les rives du lac de Bègles, à la plaine des sports (baignade surveillée les week-ends et mercredi de 11h à 19h, puis tous les jours à partir du 1er juillet).

A noter que le centre commercial Meriadeck de Bordeaux organise également un événement intitulé Meriadeck Plage, à partir de mercredi et jusqu'au samedi 6 juillet, dans lequel il sera proposé un bassin et un jet d'eau, ainsi que diverses animations.

Des parcs et jardins ouverts jusqu'à 22h à Bordeaux

Bordeaux compte deux parcs principaux, le jardin public (cours de Verdun) et le parc bordelais (rue du Bocage. Habituellement ouverts jusqu'à 21h, ils le seront exceptionnellement jusqu'à 22h cette semaine, a anno,cé ce lundi matin la mairie de Bordeaux.

Mais il y en a d’autres, un peu plus excentrés ou sur la métropole, qui méritent franchement le détour et proposent eux aussi des endroits de fraîcheur. Comme le parc Majolan à Blanquefort, construit autour d’un grand plan d’eau et avec des grottes artificielles, franchement un très bon spot.

Le parc de Majolan, à Blanquefort (Gironde) - M.Bosredon/20Minutes

Le parc de l'Ermitage à Lormont – qui est en fait une partie du parc des Coteaux – est idéal lui aussi, notamment parce qu’il offre une belle balade le long de la Garonne (accès par le quai Élisabeth Dupeyron à Lormont), propose des pelouses et un plan d’eau, ainsi qu’un magnifique point de vue sur la rive gauche. On peut aussi aller se mettre à l’abri du côté de Pessac et de la forêt du Bourgailh, qui a en plus fait l’objet récemment de plusieurs aménagements, notamment une magnifique aire de jeux pour enfants.

A Mérignac, les parcs du Vivier, de Bourran seront ouverts jusqu’à 22h30.

Pratiquer le surf… en ville

Si, c’est possible. Grâce au Wave surf Café, niché dans la galerie Tatry, cours du Médoc à Bordeaux. L’établissement est un bar qui permet de pratiquer sur une vague artificielle le surf et le bodyboard. Ce n’est pas très grand alors pensez à appeler d’abord, mais la petite vague artificielle est praticable à partir de 8 ans, et jusqu’à 75 ans. Cela peut être un bon moyen aussi pour s’essayer à la pratique du surf.

Le stade nautique de Pessac et les piscines municipales

Toboggans, bassin à vagues… Le stade nautique de Pessac est un incontournable de l’agglomération pour s’amuser dans l’eau, notamment pour les enfants. La métropole, même si elle est en déficit de bassins, compte également de nombreuses piscines. On notera notamment la piscine intercommunale du Pinsan d’Eysines et du Haillan, située à Eysines, et inaugurée le 11 mai dernier. A Bordeaux, la piscine du Grand Parc (60, cours de Luze), bien aménagée, est une des plus courues, ainsi que la piscine Stéhelin à Caudéran, avec son bassin en plein air.

A Mérignac, les horaires du stade nautique Jean Badet seront élargis: mercredi de 15h à 20h et jeudi et vendredi de 17h à 20h.

Le miroir d’eau de la Bourse… Et le mini miroir d’eau de Sainte-Catherine

Et non, nous ne l’avons pas oublié, le fameux miroir d'eau de Bordeaux. C’est un classique, mais ça fonctionne toujours très bien, notamment pour les enfants. Son avantage est qu’il est situé en plein cœur de Bordeaux, et offre ainsi, notamment grâce à ses brumisateurs qui se déclenchent régulièrement, la possibilité d’une petite pause rafraîchissante si l’on est en balade (au travail aussi, mais prévoir un change) sur une étendue de 3.450 m2. A noter que le quartier du passage Sainte-Catherine, offre lui aussi un mini miroir d’eau, avec des fontaines.