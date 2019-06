Le festival Relache va s'installer place Saint-Michel pour la soirée. — Kami

Toute la ville de Bordeaux va être en ébullition pour la Fête de la musique. 20 Minutes a réalisé une sélection de cinq idées de sorties pour vous aider à choisir comment profiter de la soirée.

Se déhancher à bord de l’IBoat

Le bateau-club le plus branché de Bordeaux a préparé une piste avec vue sur la base sous marine à partir de 18 h, et annonce 12 heures de son non-stop. Les collectifs A l’eau, Canal 113 et Crème Fraîche vont animer la soirée et les DJ Courtesy et Peac se produiront aussi sur l'IBoat, dont l’accès sera payant de minuit à 6 h.

En prendre plein les oreilles aux Quinconces

​Le Carmina Burana sera interprété par l’orchestre national de Bordeaux Aquitaine (ONBA), sous la direction de Paul Daniel, à partir de 19 h 30 sur la place des Quinconces. Un chœur de plus de 300 chanteurs participera au spectacle. Le groupe bordelais Odezenne prendra la suite en gardant les choristes de l’opéra pour quelques chansons.

Voir une star de la cuisine place de la Comédie

​Le chef Philippe Etchebest va proposer des reprises rock devant son restaurant le Quatrième mur avec son groupe Chef & the gang. L’an dernier la foule s’était pressée pour entendre sa performance.

Grosse boom à la Tencha

​Ceux qui veulent se défouler sur le dance floor aux rythmes des tubes des années 90 sans aucun complexe iront plutôt quai de la Monnaie à la Tencha, qui aménage sa terrasse pour l’occasion.

Soirée rock et funk sur la place Saint-Michel

« Allez les filles » devrait remplir la place Saint Michel avec sa soirée de concerts rock et funk de 19 h à 1 h du matin, organisés dans le cadre du festival Relache.