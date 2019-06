OH MON BATEAU La biennale, qui accueille généralement plus de 300.000 visiteurs, démarre sur les quais de Bordeaux ce jeudi

La manifestation Bordeaux Fête le Fleuve se tiendra du 20 au 23 juin 2019. — Thomas Sanson

La onzième édition de « Bordeaux Fête le Fleuve » démarre ce jeudi et s’achèvera dimanche soir.

Les deux plus grands voiliers écoles au monde seront de la fête.

Spectacles pyrotechniques et grands concerts gratuits animeront également les quais en soirée.

Quatre jours de fête le long des quais de la Garonne, sur le thème du fleuve : le succès de l'événement « Bordeaux Fête le Fleuve » n’est plus à démontrer. La onzième édition démarre ce jeudi, et durera jusqu’à dimanche soir, avec, encore, de magnifiques voiliers à découvrir, et des spectacles pyrotechniques hors norme qui seront tirés au-dessus de la Garonne. Voici une sélection de trois événements à ne pas rater durant ces quatre jours.

Les voiliers

Le voilier-école Kruzenshtern. - Bordeaux Fête le Fleuve

C’est l’ADN de « Bordeaux Fête le Fleuve. » Cette année encore, vieux gréements et voiliers se laisseront admirer, et seront à visiter, le long de la Garonne. L’édition 2019 accueille notamment les deux plus grands voiliers écoles au monde : le Sedov et le Kruzenshtern, plus de 110 mètres chacun. Vous pourrez admirer leur passage sous le pont Chaban ce jeudi matin aux alentours de 8h – l’édifice sera levé dès 6h49 – et l’ensemble de la flottille de « Bordeaux Fête le Fleuve » repartira ensemble dimanche soir vers 22h30. Les deux voiliers seront ouverts aux visites dès jeudi (de 14h à 18h30), et de vendredi à dimanche (de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30), au tarif de 5 euros par personne (gratuit pour les moins de 6 ans).

Les spectacles pyrotechniques

Spectacle pyrotechnique Le dragon de feu, par le Groupe F. - Guillaume Bonnaud

Les prestations du Groupe F vont au-delà du simple feu d’artifice. Ceux qui ont assisté au spectacle Dragon de Feu l’an passé à l’occasion de « Bordeaux Fête le Vin » peuvent en témoigner. Les artistes reviennent cette année avec une nouvelle création, L’Echappée Belle, spectacle à la fois visuel et musical. A découvrir jeudi et samedi soir, à partir de 23 h. Gratuit.

Les concerts

« Bordeaux Fête le Fleuve » a pris l’habitude d’offrir à ses visiteurs des soirées musicales gratuites. Et comme vendredi soir, c’est aussi la Fête de la Musique, cela va envoyer du lourd place des Quinconces, avec notamment un Carmina Burana exceptionnel, qui sera interprété à ciel ouvert par 300 choristes et accompagné par le chœur de l'ONBA (Orchestre National Bordeaux-Aquitaine). Le groupe bordelais Odezenne, aux influences plutôt rock, viendra même partager la scène avec les chœurs, pour un « crossover » inédit. A partir de 19h30.

La série de concerts aux Quinconces démarrera dès ce jeudi soir avec Arthur H (21h) et s’achèvera dimanche soir avec Jain (21h30).