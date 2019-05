La société Reiv propose des offres d'immersions statiques mais aussi des jeux collaboratifs immersifs. — Glwadys Le Moulnier

Un nouveau centre de réalité virtuelle, présenté comme le deuxième plus important de France après Illucity, ouvre ce mercredi 29 mai au centre Saint-Christoly de Bordeaux.

20 Minutes a testé un jeu immersif statique pour les débutants mais bien d’autres propositions attendent les gamers et les adeptes du e-sport.

Quand on arrive au sein du complexe flambant neuf Reiv (Réelle expérience d’immersion virtuelle), situé au niveau -1 du centre commercial Saint-Christoly à Bordeaux, les différents espaces d’accueil et de jeux qui s’étendent sur 750 m2 paraissent relativement vides, outre le marquage au sol des postes et les casques de réalité virtuelle suspendus au-dessus.

Le centre Reiv s'étend sur 750 m2. - E.Provenzano / 20 Minutes

Si l’on est néophyte (comme moi), c’est seulement après avoir posé, avec l’aide d’une opératrice, un casque de réalité virtuelle sur sa tête que l’on comprend vraiment de quoi il s’agit. Jusqu'ici, on avait simplement ri de nos confrères agitant les bras dans le vide. Ce complexe de loisirs immersifs, spécialisé dans le e-sport ouvre ce mercredi 29 mai et 20 Minutes l’a testé pour vous en avant-première.

Sous l’océan…

« Si vous avez le vertige, optez pour l’exploration des fonds marins plutôt que pour la conquête spatiale », m’a conseillé l’équipe. Peu téméraire, j’ai bien volontiers suivi cette recommandation. Le casque est plutôt léger et se règle facilement, on m’aide à enfiler une manette à chaque main. Après quelques consignes simples sur la façon d’utiliser le laser (qui permet d’avoir des infos sur des éléments du jeu) et l’appareil photo, game on.

Je me retrouve tout au fond de l’océan à l’intérieur d’un film haute définition à 360 degrés avec de grandes algues qui ondulent et des crabes géants à mes pieds. Un banc de poissons passe au-dessus de moi et je peux, en m’y reprenant à plusieurs fois au début (quitte à déclencher au passage des infos sur l'épave, échouée entre moi et les poissons) en apprendre plus sur l’espèce, à l’aide du laser.

Alors que je suis occupée à regarder tout autour de moi (je peux me déplacer dans un carré dont les limites se matérialisent si je vais trop près des bords), une grande ombre me surprend, c’est une baleine de 17 mètres de long qui nage au-dessus de moi et que j’ai le temps d’admirer. Pendant 15 minutes, qui passent très vite, l’expérience se poursuit avec la présentation d’enjeux sur l’évolution des espèces d’ici 2100, en lien avec le réchauffement climatique.

Une ambition sur le e-sport

C’est une des nombreuses offres du centre qui se présente comme le deuxième plus grand parc d’aventures de réalité virtuelle en France, après celui d’Illucity, implanté à Paris. Depuis un an, Pierre-Jean Brena, ingénieur de formation passé par le secteur industriel a cofondé ce centre avec son cousin Romain Lugas, programmateur informatique. Ils ont été accompagnés par l’incubateur métropolitain Bordeaux Technowest pour faire mûrir leur projet.

Pierre-Jean Brena (à gauche) et Romain Lugas ont fondé Reiv, un complexe de réalité virtuelle qui ouvre ce mercredi 29 mai à Bordeaux. - Glwadys Le Moulnier

« Seul ou en groupe, en déplacement ou en statique, Reiv propose de participer à une vingtaine d’expériences de VR (Virtual Reality)», résume Pierre-Jean Bréna. « Et tous les mois et demi environ, on proposera de nouvelles choses, notre catalogue sera évolutif, sachant qu’on dispose déjà de 300 contenus », ajoute Romain Lugas.

Au rayon des immersions en déplacement libre, le centre propose un escape game en 4D, mission Eclipse, créé par BackLight Studio et un laser game collaboratif, After H : Legend of Mars par SmartVR studio. Reiv veut aussi se spécialiser dans le e-sport, compétition de jeux vidéo, et organise d’ailleurs un grand tournoi autour du jeu after H du 18 au 27 juin.

Le coût pour participer à l’une des offres du centre est de 30 euros par personne,avec un tarif dégressif en fonction du nombre de joueurs. Il espère attirer une moyenne de 100 utilisateurs par jour.