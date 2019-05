METEO HIVERNALE Une propriété viticole du Médoc, le Château d’Arsac, a eu recours ce dimanche matin à trois hélicoptères pour faire remonter un peu la température dans les rangs de vignes et limiter les pertes de récolte

Un hélicoptère (illustration). — Terry Harris/Shuttersto/SIPA

Aux grands maux, les grands remèdes. Pour éviter de perdre sa récolte à cause du gel, le Château d’Arsac situé dans le Médoc en Gironde a eu recours ce dimanche matin très tôt à trois hélicoptères pour tenter de faire remonter un peu la température sur son vignoble.

Les riverains ont été avertis samedi de l’intervention des trois appareils au-dessus du vignoble. « Le passage d’un hélicoptère permet de brasser l’air chaud et de le renvoyer vers le sol augmentant localement la température de 2 °C et donc de limiter voir d’empêcher le gel de nos ceps de vignes », explique le Château sur sa page Facebook.

En 2017, ce domaine avait perdu 90 % de sa récolte à cause de cinq jours de gel, raconte le gérant dans un post Facebook, et il veut à tout prix éviter que cette catastrophe se reproduise. Plusieurs milliers d'hectares avaient été ravagés par le gel cette année-là dans le Bordelais. Cette année, le Château a déjà dû faire face à des températures inhabituellement basses pour la saison, il y a quelques semaines, enregistrant des températures de -4 °C dans ses rangs de vignes et il estime qu’il a déjà perdu 30 % de sa récolte.

C’est une solution désespérée pour tenter de sauver la récolte : « perdre pour la seconde fois en trois ans une récolte signifierait la remise en cause de notre activité viticole et de la quarantaine d’emplois du château », conclut le post.