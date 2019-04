CASSE Ces commerces vont bénéficier d'une aide exceptionnelle comprise entre 1.000 et 16.500 euros

Plusieurs dizaines de vitrines ont été cassées et taguées à Bordeaux depuis le début des manifestations des "gilets jaunes." — M.Bosredon/20Minutes

Quelque 29 commerçants ou artisans girondins impactés par le mouvement des « gilets jaunes », vont recevoir une indemnisation dans les prochains jours. La CCI de Bordeaux-Gironde a en effet annoncé ce jeudi que deux semaines après son lancement, la commission sur cette indemnisation a étudié les premiers dossiers reçus « complets » via le site du fonds de soutien aux commerçants et artisans.

Ce fonds exceptionnel a été mis en place par la région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, la CCI Bordeaux Gironde et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Il est doté de 2,7 millions d’euros, dont 2 millions apportés par la région. Il est censé soutenir les commerces subissant les manifestations, et les dégradations, en marge du mouvement des « gilets jaunes », très suivi à Bordeaux.

Date limite de dépôt le 30 juin

La Commission a pu donner un avis favorable à 29 dossiers, sur 47 les dossiers présentés « complets » par la CCI Bordeaux Gironde et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, pour l’obtention d’une aide exceptionnelle comprise entre 1.000 et 16.500 euros.

Depuis le 3 avril dernier, 233 dossiers ont été ouverts et 84 étudiés ou en attente de l’être par les experts-comptables qui doivent valider les informations avant le passage en commission. Pour toute information sur les demandes d’aide, un seul numéro (05.56.79.5000) ou écrire à contact@bordeauxgironde.cci.fr. Date limite de dépôt le 30 juin 2019.