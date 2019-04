Les derniers séismes en Nouvelle Aquitaine ne remettent pas en cause la carte de la sismicité en France. — République Française

Le 30 mars et le 6 avril, deux séismes ont été ressentis en Nouvelle Aquitaine.

Le second est sans doute une réplique et les prochaines pourraient ne pas être ressenties.

La surveillance de la zone, à l’activité sismique faible, ne va pas changer après ces deux événements.

Le mercredi 20 mars un séisme d’une magnitude évaluée entre 4,6 et 4,9 s’est produit près de Jonzac en Charente-Maritime, dans une zone à faible activité sismique, comme une grande partie de la région Nouvelle Aquitaine. Et ce samedi 6 avril, de nouvelles secousses ont été ressenties dans la même zone, mais avec une magnitude évaluée à 3,6. Christophe Sira, ingénieur au bureau central sismologique français (BCSF) fait le point pour 20 Minutes, après ces événements, auxquels les habitants de la région sont peu habitués.

Peut-on parler d’une réplique pour ce samedi ?

Les experts pensent qu’il s’agit d’une réplique pour plusieurs raisons. La localisation de l’épicentre du séisme, à quelques kilomètres de Jonzac est comparable à celle du premier événement fin mars. « Il y a une marge d’erreur de dix kilomètres », nuance Christophe Sira. Alors que le premier séisme avait été ressenti jusqu’à 350 kilomètres, et suscité 2.700 témoignages recueillis par le BCSF, celui-ci ne l’a été que jusqu’à 50 kilomètres, et seuls 60 récits ont été recueillis en ligne. « Ce qui est habituellement observé, c’est une baisse en magnitude et en nombre des répliques au fur et à mesure que le temps passe, explique l’ingénieur. Les prochaines, s’il y en a, ne seront sans doute pas ressenties ».

Pourquoi certains ont ressenti ces séismes alors que d’autres, pourtant présents dans la zone, n’ont rien remarqué ?

Cela dépend de la localisation par rapport à l’épicentre, mais aussi des conditions géologiques du sous-sol. « La nature du sol fait varier les effets vibratoires », précise Christophe Sira. Et après, un autre critère rentre en jeu : les personnes en mouvement au moment où la terre tremble (en voiture par exemple) peuvent ne pas le ressentir alors qu’une personne assise à un bureau aura davantage de sensations.

La zone change-t-elle de niveau sismique après ces deux événements ?

« Cela ne remet pas du tout en cause le classement de sismicité faible de cette zone, indique Christophe Sira. Ce n’est pas une activité surprenante ». Le Bureau enregistre 2.500 séismes sur le territoire métropolitain chaque année dont une quinzaine dépasse la magnitude de 3,5. Il sait que l’organisation des failles sur la zone où se sont produits les deux séismes est susceptible de générer des séismes mais jusqu’à 7, 8, la sismicité est considérée comme faible. Les sismologues ne vont pas changer leur méthode de surveillance de la zone ni la renforcer, « le BCSF surveille déjà de manière quotidienne l’ensemble du territoire », conclut l’ingénieur.