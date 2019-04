Ce samedi, pour l’acte XXI, des « gilets jaunes » beaucoup moins nombreux que d’habitude ont déambulé samedi sans incident majeur dans les rues de Bordeaux, contenus par un important dispositif policier présent dès le départ du défilé.

Sous une pluie intermittente, quelque 1.500 « gilets jaunes », selon une source proche du dossier, ont participé à la marché. Un cortège d’enseignants a rejoint la première partie des manifestants qui a quitté la place de la Bourse vers 14h 30.

Les habituels slogans et chants anti-Macron ont été entonnés. Beaucoup de manifestants ne portaient pas de gilet, dont un nombre important de jeunes.

#GiletsJaunes #Bordeaux #6Avril2019 Aucune dégradation ou destruction matérielle commise. 5 interpellations pour outrages, violences sur les forces de l'ordre et refus de dispersion. La préfète @ValerieHatsch salue le professionnalisme et l'engagement des policiers et gendarmes. pic.twitter.com/JjKCqg4w4S