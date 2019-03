La grande salle du muséum de Bordeaux — M.Bosredon/20Minutes

L’inauguration du muséum se fera dimanche après dix ans de fermeture pour rénovation.

Un parcours permanent nous emmène du rez-de-chaussée à la grande galerie, alors qu’au premier étage un parcours semi-permanent sera consacré au littoral aquitain pour l’ouverture.

« Nous serons au cœur des préoccupations environnementales », assure la responsable de diffusion au public

Le muséum de Bordeaux rouvrira ses portes dimanche et, comme nous le confirme la community manager de l’établissement, Marthe Spielmann, « les gens sont impatients de le découvrir, ils nous posent énormément de questions via les réseaux sociaux. »

Après dix ans de fermeture pour rénovation – celle-ci a connu des appels d’offres infructueux et des projets architecturaux qui ont changé à plusieurs reprises, ce qui explique ce délai particulièrement long –, l’impatience est compréhensible. Le public ne devrait pas être déçu, car le parcours très contemporain, mais qui a conservé cet esprit si particulier des muséums du XIXe siècle, est franchement réussi. Il sera en plus agrémenté de bornes multimédia, et d’un spectacle son et lumière d’une durée de quinze minutes, qui se déploiera plusieurs fois par jour dans la grande salle.

Nathalie Mémoire directrice de @museumbordeaux nous présente le nouveau #muséum qui sera inauguré dimanche après 10 ans de fermeture pour travaux #Bordeaux pic.twitter.com/WJ90IyTYnk — mibosredon (@mibosredon) March 27, 2019

Plusieurs nouveaux espaces

Le muséum présentera environ 3.500 spécimens. « Le parcours permanent se développera du hall d’accueil à l’escalier jusqu’à la grande galerie XIXe siècle entièrement rénovée, sous le titre La nature vue par les hommes, explique la directrice du musée Nathalie Mémoire. Il y aura aussi un espace semi-permanent au premier étage, qui pourra être renouvelé tous les quatre ans. Pour le démarrage, les premières thématiques seront le littoral aquitain, et Mange-moi si tu peux. »

🙌 Venez visiter votre tout nouveau muséum ce dimanche dès 13h30 !

🎫 L'entrée est ouverte à toutes et tous dans la limite de la capacité d'accueil du bâtiment.

🐘 Toutes les infos ➡️ https://t.co/LedZa2fqfT



©️FDeval pic.twitter.com/EQUVLhfpKP — Muséum de Bordeaux (@museumbordeaux) March 25, 2019

Au rez-de-chaussée, on trouvera une nouveauté, le musée des enfants pour les moins de 6 ans. « Enfin, un grand espace a été créé en sous-sol pour des expositions temporaires, ajoute Nathalie Mémoire. Pour l’ouverture, nous y raconterons l’épopée du chantier durant ses dix ans de fermeture, et il y aura une autre expo sur le sens du toucher. »

« Pas dans un discours moralisateur »

« Nous serons au cœur des préoccupations environnementales, assure Réjane Limet, responsable de diffusion au public. On veut montrer la diversité de la biodiversité dans le monde, et en même temps faire comprendre que l’Homme fait aussi partie de cette biodiversité, et que nos actions ont donc des conséquences. Mais nous ne sommes pas dans le discours moralisateur, on veut questionner les gens. Pour les amener à préserver, il faut les amener à observer, et le muséum est un lieu d’observation idéal de la biodiversité. »

Voici Manon et Émilie qui vous accompagneront au Musée des tout petits ! Cet espace dédié au #enfants de moins de 6 ans propose une incroyable #exposition sur Tous les bébés :)@bordeauxmaville @BxMetro @BordeauxTourism @Bordeauxgazette @BordeauxArea @BDX_Culture pic.twitter.com/ogEVsceAqy — Muséum de Bordeaux (@museumbordeaux) March 19, 2019

Si le multimédia aura une place de choix, et permettra d’obtenir une somme considérable informations sur les espèces, la médiation sera fondamentale pour répondre aux interrogations du public. « On s’est rendu compte que la médiation reste très plébiscitée par les visiteurs, poursuit Réjane Limet, surtout quand on leur permet de pouvoir toucher des spécimens, ce qui sera possible. Chacun de nos dix médiateurs sera en effet équipé d’un chariot – conçu par nos équipes internes – et qui contiendra des spécimens dédiés à la pédagogie. Ils changeront en fonction des questions du public, pour répondre à ses préoccupations. »

L’inauguration du muséum aura lieu dimanche à partir de 13h30. Il sera ensuite ouvert tous les jours de 10h30 à 17h30 sauf le lundi.