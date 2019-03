Cassandra Dumand, 20 ans, est portée disparue depuis le 16 mars à Bordeaux. — Gendarmerie de la Gironde

La gendarmerie de la Gironde vient de lancer un appel à témoins après la disparition inquiétante d’une jeune femme de 20 ans à Bordeaux. Ses proches sont sans nouvelles depuis qu’elle s’est rendue, samedi 16 mars, à la Foire aux plaisirs, la grande fête foraine qui se tient actuellement sur la place des Quinconces.

Cassandra Dumand s’est rendue à la foire « en soirée, et depuis, elle n’est pas réapparue », indique la gendarmerie. « Cette jeune femme de 20 ans mesure 1,60 m (corpulence forte), a les cheveux longs châtains et les yeux marron. Au moment de sa disparition, elle portait un tee-shirt bleu avec l’inscription “Flora Tristan”, une veste de jogging noire, un pantalon moulant tacheté noir et blanc et des chaussures noires de type tennis. »

Toute personne susceptible d’apporter des éléments dans le cadre de ces recherches peut prendre contact avec la brigade de Grézillac au 05 57 55 48 45.