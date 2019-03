Thomas Cazenave devait être le candidat En Marche ! à Bordeaux — En Marche

Selon le référent départemental d'En Marche, « la voie est ouverte » pour une candidature de Thomas Cazenave à Bordeaux.

Ce proche d'Emmanuel Macron attend maintenant d'être officiellement investi, d'ici à cet été.

Reste à savoir aussi si LREM présentera bien une liste à Bordeaux en 2020.

Le projet d’En Marche pour les municipales de 2020 à Bordeaux, a franchi une étape ce week-end. A l’occasion d’une réunion samedi devant les militants avec les responsables des comités locaux bordelais, le comité de Gironde du parti a poussé sur le devant de la scène un jeune bordelais de 40 ans, Thomas Cazenave.

Délégué interministériel à la réforme de l'Etat à Matignon, ce proche d’Emmanuel Macron a trois mois devant lui pour s’imposer comme le candidat d’En Marche ! aux élections municipales de 2020 à Bordeaux. A condition que LREM présente bien une liste autonome. Mais le départ précipité d’Alain Juppé semble donner de nouvelles ambitions au parti d'Emmanuel Macron.

Bordeaux a des airs de campagne ce matin 🌱🌿🍃@enmarchefr



Aux côtés des habitants et de @T_Cazenave pour la restitution de la Grande Marche des Quartiers et dessiner ensemble une nouvelle Vision pour #Bordeaux ! pic.twitter.com/BQ5EqeuUqd — Dominique DAVID (@DominiqueDavid_) March 16, 2019

« Il a un beau profil »

Dès vendredi sur les ondes de France Bleu, la députée de Gironde Catherine Fabre commençait à faire monter la sauce autour de Thomas Cazenave. « Il nous aidera à structurer le projet municipal et c’est quelqu’un qui a une envergure nationale, qui a un beau profil, et il pourrait tout à fait "intervenir"… » disait-elle.

Catherine Fabre (LREM) évoque l'hypothèse Thomas Cazenave pour les prochaines municipales à Bordeaux.https://t.co/TejewCEuyL #Bordeaux pic.twitter.com/Do8EaIRf22 — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) March 15, 2019

Ce lundi matin, le référent départemental d’En Marche !, Aziz Skalli, va plus loin. Joint par 20Minutes, il explique que Thomas Cazenave « prend le chemin » d’une candidature à Bordeaux. « La piste Jean-Michel Blanquer remontait depuis quelques jours, mais vendredi il a dit que ça ne l’intéressait pas. Donc la voie est ouverte. »

Il a travaillé au cabinet d’Hugues Martin à Bordeaux

Pour le moment Thomas Cazenave ne souhaite pas répondre aux questions concernant son ambition bordelaise. C’est donc le référent départemental qui est chargé de présenter le potentiel candidat. « Il a travaillé il y a deux ans sur le programme présidentiel, puis sur le comité local en Gironde et maintenant sur le programme à Bordeaux. Il a un leadership naturel auprès des marcheurs. Mais pour le moment, il doit encore attendre cet été pour voir s’il va au bout de la démarche, et s’il sera bien investi par le comité national. Mais lui en a envie, nous au comité on en a envie, les députés aussi… Il y a un vrai collectif autour de lui. »

Né à Bordeaux, Thomas Cazenave est agrégé d’économie et énarque. Il a été directeur-adjoint à Pôle Emploi, puis secrétaire général d’Elysée. « C’est un proche du chef de l’Etat », insiste Aziz Skalli, qui rappelle aussi que « son premier boulot à la sortie de l’ENA a été au cabinet du maire de Bordeaux d’alors, Hugues Martin [qui assurait l’interim d’Alain Juppé.] »

Aujourd’hui, il vit entre Paris et Bordeaux. Mais si sa candidature est confirmée, « l’implication que demande une campagne, nécessitera évidemment qu’il s’installe totalement à Bordeaux. »