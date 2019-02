Depuis plusieurs jours la région profite d'une douceur printanière. — GEORGES GOBET / AFP

Les thermomètres se sont emballés ce mercredi, en France et particulièrement en Nouvelle-Aquitaine. Avec, en pleines vacances scolaires de février, un pic de chaleur historique puisque les relevés réalisés par Météo France attestent que plusieurs records ont été battus.

26,7 °C enregistrés à Mont-de-Marsan

A Bordeaux (Gironde), le thermomètre a affiché 25,7 °C au plus haut contre 25 °C en février 1990 mais il est à noter que le record n’est pas battu si on remonte au début du XXe siècle. La station météo étant très ancienne, on sait qu’en février 1926, il y a eu un pic à 26,2 °C.

Dans beaucoup de villes de la région, les températures ont été plus élevées qu’en février 1998, dernière année de référence en la matière. A Limoges (Limousin), 23,1 °C ont été enregistrés ce mercredi contre 22 °C en février 1998, à Poitiers (Poitou) 23,4 °C contre 21,8 °C, à Cognac (Charente), 24,4 °C contre 22, 5 °C, à Saintes (Charente-Maritime) 24,6 °C contre 22,8 °C, à Bergerac (Dordogne), 25,9 °C contre 23,2 °C et enfin à Agen (Lot-et-Garonne) 25,2 °C contre 22,3 °C.

Deux villes battent leurs records enregistrés en 97 : il a fait jusqu’à 26,4 °C à Ortez (Pyrénées-Atlantiques) contre 24,9 °C en février 1997 et 25 °C ce mercredi à Brive (Corrèze) contre 24,4 °C cette année-là. A Mont-de-Marsan (Landes) c’est le record enregistré en février 1990, 26,3 °C, qui a été battu avec 26,7 °C ce mercredi.