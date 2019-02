SANTE La clinique du Tondu se déplace sur la rive droite et augmente ses capacités d'accueil et de soins

L'investissement est de l'ordre de 45 millions d'euros, hors matériel. — E.Provenzano / 20 Minutes

Les derniers préparatifs sont en cours sur la rive droite avant l’ouverture le 4 mars prochain de la nouvelle clinique Bordeaux Tondu.

Le nouvel établissement sera doté de 167 lits dont 37 places en ambulatoire et d’un plateau de radiologie sur 5.000 m2. Il attend le feu vert de l’ARS pour ouvrir un futur service d’urgences.

A une dizaine de jours de son ouverture au public, les derniers travaux sont en cours à la nouvelle clinique Bordeaux Tondu, implantée à Floirac, juste à côté de la salle de spectacles Arkéa Aréna.

La clinique proposera 130 lits et 37 places en ambulatoire. - E.Provenzano / 20 Minutes

L’inscription « accueil » est en train d’être affichée au front du bâtiment et à l’intérieur, les sièges de la salle d’attente sont recouverts de plastique. Si on s’active encore pour finir la peinture et tester les équipements, tout devrait être fin prêt pour le 4 mars, jour de l’ouverture.

Les derniers préparatifs ont lieu à la clinique de Floirac avant l'ouverture prévue le 4 mars au matin. - E.Provenzano / 20 Minutes

Toutes les salles ne sont pas encore meublées et équipées. Une partie du matériel sera transférée au dernier moment depuis l’ancien site du Tondu, rive gauche, pour assurer la continuité de l’activité. Et, une autre a fait l’objet d’un investissement de la part du groupe Saint Gatien, auquel appartient l’établissement depuis mars 2017.

Les chambres simples et doubles disposent de grandes ouvertures sur l'extérieur. - E.Provenzano / 20 Minutes

Alors que la population de la rive droite croît à grande vitesse, ce nouvel équipement doit permettre d’y ajuster l’offre de soins. Les différents bâtiments disposés en L et dessinés par le groupe Cardinal proposeront 130 lits et 37 places en ambulatoires (fauteuils ou lits) pour les patients dont l’état ne nécessitera pas de passer une nuit au sein de l’établissement. Actuellement la clinique réalise 68 % de son activité en ambulatoire et l’agence régionale de santé (ARS) a fixé un objectif de 80 % pour 2021. L’établissement compte dix blocs opératoires.

5000 m2 de radiologie

La clinique compte 170 salariés mais l’effectif grimpe à 300 si on compte les médecins et leurs personnels, installés dans le pavillon des consultations. « On a réalisé 7 à 8 nouveaux recrutements de jeunes praticiens du CHU de Bordeaux, souligne Sophie Gille, directrice de la clinique. On a une vraie attractivité. »

La clinique réalise de la radiologie interventionnelle. - E.Provenzano / 20 Minutes

En plus de la radiologie dite classique, la clinique du Tondu sera le premier centre privé de la région à disposer d’un matériel de radiologie interventionnelle utilisé pour traiter certains cancers et pathologies gynécologiques. « On passe de moins de 1.300 m2 dédiés à la radiologie sur l’ancien site à 5.000 m2 ici », pointe la directrice.

En attente du feu vert de l’ARS pour les urgences

Pour l’instant, la clinique dispose d’un service d’accueil et de soins (SAS) pour « les soins non programmés » qui est dirigé par un urgentiste mais pas d’urgences à proprement parler. Elle a déposé un dossier en septembre dernier pour obtenir auprès de l’ARS l’autorisation d’ouvrir un service d’urgences. Elle devrait être fixée le 1er avril au plus tard.

En plus d'« optimiser les flux » de circulation des patients dans cette clinique flambant neuve, la directrice attire l’attention sur une petite pièce pour les transmissions entre équipes, à un salon des familles pour leur permettre de se recueillir ou de se reposer, ou encore une belle terrasse en accès libre à proximité d’une salle d’activité. Au 4e étage, deux chambres offrant « un niveau d’hôtellerie supérieur » seront aussi disponibles.

Un terrasse accessible aux patients est attenante à la salle d'activité. - E.Provenzano / 20 Minutes

L’investissement total est évalué à 45 millions d’euros, hors matériel. La clinique se laisse la possibilité de s’étendre dans les années à venir puisque des réserves foncières sont disponibles. 450 m2 seront par exemple constructibles rapidement au-dessus du bâtiment de radiologie, si besoin.