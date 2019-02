Alain Juppé, suivi par son adjoint aux finances Nicolas Florian descend le grand escalier de l'hôtel de ville. — GEORGES GOBET / AFP

Nommé au conseil Constitutionnel, Alain Juppé qui dirige la ville depuis près de 25 ans va quitter prochainement son mandat de maire. Il réunit sa majorité ce samedi et un conseil municipal se tiendra sûrement de façon anticipée début mars, alors qu’il était initialement programmé pour le 25 mars.

Lors de sa conférence de presse ce jeudi, il a été interrogé sur son emploi du temps et sa présence future dans la capitale girondine. « Je serai assez souvent à Bordeaux », a-t-il répondu.

Il rappelle qu’il a « ses amis » dans cette ville, pour laquelle il a eu des mots très affectueux. « Avec Bordeaux et son peuple nous sommes en quelque sorte un vieux couple », a-t-il lancé. Il explique que lui et sa femme Isabelle gardent leur résidence à Bordeaux et il précise qu’il y passera plusieurs jours par semaine.

Interrogé sur ses attaches à bordeaux, il dit qu’il sera plusieurs jours par semaine dans son appartement bordelais. pic.twitter.com/EfdEmgWXLa — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) February 14, 2019

Les Bordelais pourront donc toujours avoir l’occasion de croiser Alain Juppé dans les rues de la ville.