PlayMios a déplacé les foules ce week-end. Pour sa 3e édition, l’événement qui se tient à Mios, sur le Bassin d’Arcachon, avait choisi de proposer des mises en scène dont une reconstitution géante du Bassin avec les fameuses figurines Playmobil. Samedi, près de 4.500 personnes sont venues admirer les réalisations et ce dimanche, il était difficile de se frayer un chemin dans la foule. Les parkings autour du gymnase et des salles municipales étaient tous pleins à craquer.

Il faut dire que PlayMios commence à se tailler une sérieuse réputation parmi les multiples événements liés aux célèbres jouets. « C’est devenu l’un des cinq plus gros rendez-vous autour des Playmobil en France », déclare avec fierté Nicolas Brillu, l’organisateur principal.

Une cinquantaine de collectionneurs mordus de la petite figurine participe à l’événement. Parmi eux, Nicolas Delbarre qui a passé six mois à travailler sur la reconstitution du Bassin d’Arcachon : ports, cabanes tchanquées, île aux oiseaux etc. rien n’est laissé au hasard. Il a par exemple customisé ce qu’il appelle les « Playmo » de bateaux pour en faire des pinasses, embarcations à fond plat typiques du Bassin d’Arcachon. « J’ai aimé les Playmobil quand j’étais petit et j’ai replongé à la naissance de mes enfants », confie-t-il.

Une reconstitution du Bassin d'Arcachon a été proposée. - E.Provenzano / 20 Minutes

Dans une salle voisine, 17 mises en scène sont exposées au public sur des thèmes aussi variés qu’Astérix, les Cités d’or, Les bronzés font du ski, l’enterrement de Johnny ou encore la série Game of Thrones. Les nombreuses familles avec enfants présentes à l’événement se pressent pour découvrir les mises en scène dans le détail. « Cela donne des idées aux enfants », sourit Anne-Sophie, venue de Salles avec trois bambins. Elle ne les lâche pas du regard car la foule est dense. « Et encore on a choisi notre horaire glisse-t-elle, parce qu’il y a deux ans, on avait bien vu qu’il y avait énormément de monde ».

« Les Playmobil qui restent au garage, c’est nul »

Il y a deux ans, une scène de concert avait été reproduite à l’aide de 42.253 pièces Playmobil. Un record qui n’a toujours pas été battu, selon Nicolas Brillu. Mais pour ce passionné de la première heure, l’important est de proposer un vrai « spectacle » au public. Il a eu l’idée de créer cet événement en discutant avec d’autres accrocs aux Playmo sur un forum dédié. « Parce qu’on s’est dit que les Playmobil qui restent au garage, c’est nul », explique-t-il. La mairie de Mios et pas moins de 37 partenaires privés soutiennent aussi PlayMios, qui s’appuie sur une cinquantaine de bénévoles.

50 bénévoles participent à l'organisation de l'événement. - E.Provenzano / 20 Minutes

L’événement reverse tous ses bénéfices, sous forme de cadeaux culturels et sportifs aux écoles de Mios. Il y a deux ans, l’événement avait permis un don d’une valeur de 15.000 euros. Nicolas Delbarre pense déjà à son prochain salon davantage axé sur l’Histoire que sur les histoires : « il y aura par exemple le débarquement en Normandie mais aussi la libération de l’île d’Oléron et de Royan », égrène-t-il.