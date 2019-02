L’AFP compte entre 4.000 et 5.000 manifestants « gilets jaunes » ce samedi à Bordeaux. Les organisateurs beaucoup plus. En tout cas, la mobilisation était encore très suivie dans cette ville, l'un des bastions des « gilets jaunes », pour l’acte 13.

Le cortège est encore une fois parti de la place de la Bourse, comptant dans ses rangs des manifestants déguisés qui ont donné une allure carnavalesque à une partie du défilé.

18 personnes interpellées dans le cadre de la manifestation des #GiletsJaunes à #Bordeaux . Le préfet Didier LALLEMENT condamne les nombreux actes de violence et les dégradations commises dans le centre ville.

La préfecture de la Gironde déclare que 18 personnes ont été interpellées à Bordeaux en marge de la manifestation. Elle déplore aussi des blessures chez une douzaine de membres des forces de l’ordre.

Manifestation #Giletsjaunes ce jour à #Bordeaux : 8 gendarmes mobiles et 4 CRS ont été blessés par des jets de projectiles (mortiers, boulons, bouteilles, pavés, etc). Au total : 7 traumatismes sonores et des blessures diverses. Des manifestants extrêmement violents. pic.twitter.com/PcBOD31SFd