La France propose le phare de Cordouan pour l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco.

Des experts internationaux doivent se prononcer et évaluer l’édifice. Leur verdict est attendu en 2020.

Il est question de la candidature à l'Unesco du phare de Cordouan, qui trône à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde depuis plus de 400 ans, depuis 2016. Ce jeudi le dossier a franchi une étape importante puisque la proposition a été déposée officiellement par la France auprès de l’Unesco, en vue d’une inscription en juillet 2020. Et ce n'est pas rien puisque la France ne peut présenter qu’un bien par an au comité du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

C’est officiel ! La France présentera la candidature du phare de Cordouan à l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’@UNESCO.



Témoignage de l’ingéniosité des hommes à ériger un édifice de la plus haute ambition artistique, ce joyau fait rayonner notre patrimoine. pic.twitter.com/bitpPEuZpp — Franck Riester (@franckriester) January 31, 2019

« Le phare de Cordouan représente un chef-d’œuvre du génie créateur humain par son architecture unique, résultant de la volonté de concevoir un ouvrage de signalisation maritime comme un monument digne des anciennes Merveilles du Monde. Il témoigne de l’ingéniosité des hommes à ériger un édifice de la plus haute ambition artistique au sein d’un environnement maritime inhospitalier », a souligné Franck Riester, ministre de la culture, dans un communiqué.

La candidature de Cordouan a mobilisé les ministères de la Transition écologique et solidaire et de la Culture, les acteurs locaux rassemblés au sein du syndicat mixte pour le développement durable de l’estuaire de la Gironde (SMIDDEST), gestionnaire du phare et l’ensemble des élus.

Une évaluation internationale

La candidature de Cordouan, classé monument historique dès 1862, va à présent être examinée par les experts du Conseil international des monuments et des sites (Icomos). Ils vont évaluer, pendant 18 mois, la valeur universelle exceptionnelle du phare de Cordouan selon les critères de l’Unesco et se prononceront à l’été 2020.

Aujourd’hui 20.000 à 22.000 visiteurs se rendent sur le site chaque année, d'avril à septembre avec un pic de fréquentation entre juin et août. Si le classement Unesco n’ouvre droit à aucune subvention particulière, il promet une plus grande notoriété et donc une hausse du nombre de visiteurs. Néanmoins, les contraintes propres à l’accès au site ne permettront pas une «explosion» des visites.