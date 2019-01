Le site de l'entreprise Ford à Blanquefort. — Nicolas Tucat / AFP

La Direccte a rejeté le plan de sauvegarde de l’emploi de Ford.

Pour Philippe Poutou, c’est une bonne nouvelle.

Le Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de Ford a été rejeté. La décision attendue ce lundi de la part de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) a tardé du fait de « demandes de pièces complémentaires qui ont été formulées », souligne la préfecture de la Gironde dans un communiqué.

« En effet, les éléments de la procédure, au regard des points de contrôle qui s’imposent à la Direccte Nouvelle Aquitaine, conduisent à rendre une décision de refus d’homologation du document unilatéral valant plan de sauvegarde de l’emploi. Cette décision a pour objectif de sécuriser l’ensemble des parties, en pointant la non-conformité de la procédure au regard des éléments de droits attendus », détaille-t-elle.

Consolider l’offre de Punch

Philippe Poutou, délégué CGT chez Ford se félicite de cette « bonne nouvelle ». « Cela va obliger Ford à revoir sa copie notamment cela devrait l’obliger à étudier plus sérieusement le projet de reprise défendu par les élus du comité d’entreprise (CE). Cela nous donne quelques semaines de plus pour renforcer les chances d’aboutir à une reprise et donc à sauver l’usine », commente pour 20 Minutes ce lundi soir le leader syndical.

Il nuance néanmoins « ce délai supplémentaire ne garantit pas de réussir car nous savons bien qu’il y a des difficultés aussi du côté du repreneur pour finaliser son projet de reprise. Mais au moins la bataille peut continuer, l’espoir demeure pour nos emplois et pour les emplois induits ».

870 emplois sont en jeu sur le site de Blanquefort en Gironde, depuis que le constructeur a annoncé sa volonté de se désengager du site, il y a environ un an.