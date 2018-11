VIDEO. Bordeaux accueille les premiers championnats de France de tire à la corde... Un sport bientôt aux JO?

Bordeaux accueille les premiers championnats de France de Tir à la corde — M.Bosredon/20Minutes

La Fédération nationale du sport en milieu rural veut relancer le tire à la corde en France et faire en sorte que la discipline redevienne un véritable sport.

Cette pratique a été épreuve olympique de 1904 à 1920.

Les organisateurs espèrent qu'elle puisse faire sa réapparition aux JO de Paris en 2024.

Sport olympique de 1904 à 1920, on ne sait pas encore si le tire à la corde – les puristes disent bien « tire » et non « tir » – retrouvera un jour son lustre d’antan. En attendant, la Fédération nationale du sport en milieu rural (FNSMR) veut lui redonner une véritable existence en tant que discipline sportive en France.

Pour cela, elle s’est invitée aux salons Vivons qui se tiennent ce week-end à Bordeaux, et qui ont toujours accordé une grande place aux pratiques sportives. L’objectif pour la FNSMR est d’y organiser les premiers championnats de France de tire à la corde. Seize équipes, en provenance de Bretagne, Loire-Atlantique, et de l’Allier, s’y affrontent. Le Pays Basque, où le tire à la corde (soka-tira) est resté très présent, et qui envoie régulièrement une équipe aux championnats du monde, devait être représenté mais a finalement décliné l’invitation.

Une discipline aux « valeurs liées à l’identité des territoires, à la mixité »

« En France, le tire à la corde est associé aux foires et aux kermesses, alors que c’est un véritable sport qui a sa fédération internationale avec 70 pays membre », insiste Guillaume Pasquier de la Fédération du sport en milieu rural. « Effectivement, la pratique est très développée au Pays Basque, poursuit-il, mais nous, nous voulons en faire une discipline nationale. » La présidente de la FNSMR Brigitte Linder, explique pour sa part qu' « au même titre que d’autres sports oubliés, nous estimons que cette activité véhicule des valeurs que nous défendons à la Fédération, liées à l’identité des territoires, à la mixité. »

A la FNSMR, Serge Falezan, passionné de jeux bretons, a beaucoup œuvré pour remettre le tire à la corde au goût du jour. Lui aussi insiste sur l’aspect « fédérateur » de ce sport, bien plus important à ses yeux que la technique, « qui vient après. »

Penché à 40°, l’objectif est de ne pas s’écrouler

Il n’empêche, pour bien pratiquer le tire à la corde, il faut tout de même respecter quelques principes. L’objectif est généralement de faire passer une marque sur la corde, devant un témoin. Mais parfois, on s’y perd un peu entre les règles qui diffèrent selon que vous pratiquiez en salle ou en extérieur, sur herbe ou pas… Avec des chaussures ou pieds nus.

On peut aussi s’affronter par équipes de 4, 6, 7 ou 8, généralement en respectant des catégories de poids. Aux championnats de France à Bordeaux, il y aura les plus ou moins de 320 kilos, avec des compétitions « hommes », « femmes » et « mixtes ». Chaque équipe dispose également d’un coach, qui encourage, donne le tempo et rappelle à ses compétiteurs le bon placement des pieds. Car, comme l’explique Serge Falezan, « on se retrouve penché à 40° pendant l’épreuve, donc on va beaucoup travailler sur ses jambes. » L’objectif étant évidemment de ne pas tomber, ni de s’asseoir.

Bordeaux, un « incubateur » avant une grosse épreuve en 2019 dans l’Allier

Même s’il attend beaucoup de ces premiers championnats de France pour relancer la discipline, Guillaume Pasquier reconnaît qu’il ne s’agit là que de « l’incubateur ». « La grosse épreuve qui se prépare, ce sont les championnats de France 2019, qui auront lieu dans l’Allier. »

L'Allier est en effet une autre terre reconnue du tire à la corde. Le département organise chaque année son propre championnat, et a réuni en 2018… 58 équipes. Marien Michaud, qui prépare ces championnats de France, explique que « cela fait plus de trente ans que cela se pratique régulièrement chez nous, notamment au travers des intervillages ». L’année prochaine, il entend organiser une compétition « très spectaculaire ».

La visibilité redonnée à la discipline, lui permettra-t-elle de s’inviter aux Jeux olympiques de Paris en 2024 ? Brigitte Linder l’espère fortement. « Au moins en tant que sport de démonstration » implore-t-elle.

En attendant, rendez-vous aux salons Vivons, parc des Expositions de Bordeaux, ce samedi à partir de 14h.