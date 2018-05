Aquitaine: Dix millions de touristes ont été comptés sur les plages en juillet et août 2017

La plage d'Hendaye fait partie des 152 plages du littoral aquitain. — LANCELOT FREDERIC/SIPA

Depuis 2015 le groupement d’intérêt public (GIP) sur le littoral aquitain, soutenu par la Région, travaille à créer un modèle prédictif des flux de touristes sur les plages de la Côte.

Après le recueil de données par capteurs et drones sur 18 plages et une étude sur les comportements des Bordelais, un rapport d’étude extrapolant les résultats pour les 152 plages du littoral vient d’être publié.

Il doit permettre à terme de développer des outils pour mieux informer les touristes en amont de leur arrivée sur les plages et valoriser certaines d’entre elles qui sont un peu délaissées quand d’autres sont bondées.

« Ce que nous montre le rapport c’est que chacune des grandes plages les plus fréquentées est un haut lieu touristique », pointe Nicolas Castay, directeur du groupement d’intérêt public (GIP) du littoral Aquitain, qui vient de publier un rapport sur la fréquentation des 152 plages de la côte Aquitaine, avec l’appui de la Région, de la caisse des dépôts et consignation, de l’ONF et de l’Europe. L’étude montre à partir d’une extrapolation basée sur des données recueillies depuis 2015 par des capteurs puis des drones que dix millions de visiteurs ont choisi les plages aquitaines pour poser leurs serviettes en juillet et août 2017.

Si ce chiffre de dix millions est jugé fiable, il reste un « ordre de grandeur », précise le directeur. Les recueils de données ont eu lieu au moyen de capteurs qui détectaient les bornes wifi sur « 18 sites très représentatives de la configuration des plages en Aquitaine et des vérifications de ces données ont été menées grâce à des comptages manuels réalisés à partir des photos prises par des drones », ajoute Nicolas Castay. Un modèle prédictif a été élaboré en extrapolant ces résultats aux autres plages et permet de disposer de chiffres inédits. C’est en août que la fréquentation est la plus forte sur les plages de Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques avec plus de 5,7 millions de visiteurs. La moyenne des visites par site est évaluée à 1.265 plagistes par jour, au cours de ce mois.

De nouvelles données qualitatives à recueillir

Des opérations de communication vont être menées pour orienter les plagistes vers les sites les moins fréquentés. Ils varient en fonction de la météo et de l’heure mais les plages au nord de Lacanau et au sud de Biscarrosse par exemple présentent, en pleine saison, davantage de capacité d’accueil que ce que pensait le GIP avant les études. Selon l’enquête « Les Bordelais à la plage », réalisée en 2016, quel que soit leur lieu d’habitation c’est la plage du Porge qui arrive en tête de leurs plages préférées.

En 2018 et 2019, le GIP s’attelle à recueillir de nouvelles données (qualité des eaux, conditions de baignade, de surf, aménagements disponibles sur le site etc.) qui pourront ensuite être croisées avec les données de trafic.

>> A lire aussi : Aquitaine: Des idées pour désengorger les plages et les routes

« Le GIP n’a pas la capacité à développer une application ou un site. Il crée la donnée et ensuite on aimerait qu’elle soit reprise pas de grands opérateurs numériques ou des structures comme les comités régionaux du tourisme », précise Nicolas Castay. Les acteurs du littoral devront aussi s’emparer du sujet et mettre au point une stratégie commune pour qu'une régulation cohérente des flux de plagistes soit envisagée.